Wie Roland Kaiser einen Landtagspräsidenten in Schwierigkeiten bringt

Der Büro-Balkon ist keine VIP-Lounge, das muss gerade Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger schmerzhaft lernen.

Hätte er doch einmal besser zugehört, ja hätte er Roland Kaiser vor dem Konzert bei sich im Büro schon einmal rauf- und runterlaufen lassen, vielleicht wäre der sachsen-anhaltische Landtagspräsident Gunnar Schellenberger über den Kaiser-Song "Warum hast Du nicht nein gesagt?" gestolpert. Jetzt hat Schellenberger den Schaden und wird mit Rücktrittsforderungen bedacht, weil er sich umsonst gegönnt hat, wofür andere knapp 70 Euro berappen mussten.

Schellenberger war Zaungast beim Roland Kaiser Konzert

Die Sache liegt schon ein wenig zurück. Roland Kaiser gab am 12. August auf dem Domplatz in Magdeburg ein Open-Air-Konzert. Wer den Eintrittspreis nicht entrichten wollte, konnte als Zaungast nur auf Absperrgitter samt Lichtschutz starren. An die Balkone des Landtagsgebäudes am Domplatz haben die Konzertveranstalter allerdings nicht gedacht. Genau dort wollte Schellenberger das Angenehme mit dem Dienstlichen verbinden.

Ein Foto von Schellenberg auf dem Balkon macht die Runde

Dumm gelaufen, denn jemand aus dem Publikum machte ein Foto von den Balkongästen, dieses Bild fand Anfang dieser Woche seinen Weg zu den Kollegen der Mitteldeutschen Zeitung, seitdem nehmen die Empörung und der öffentliche Druck auf Schellenberger zu. Es sei ein unwürdiges Verhalten für das Amt, der Balkon sei keine exklusive VIP-Lounge, wird ihm vorgeworfen.

Zudem fällt ihm seine anfängliche Begründung, dass es sich bei dem Samstagabendtreffen in seinem Büro samt Balkonbegehung während des Konzerts um eine dienstliche Besprechung gehandelt habe, auf die Füße. Mittlerweile hat sich der 63-Jährige für eine Verquickung dienstlicher und nicht dienstlicher Belange entschuldigt. "Da habe ich mich blöd angestellt und möchte mich dafür in aller Form in der Öffentlichkeit entschuldigen", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Magdeburg. Ob das reicht? Und warum hat er nicht einfach Nein gesagt?

