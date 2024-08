Wo der Affe uns recht nahe kommt

Der Affe springt nicht weit vom Stamm, ließe sich zugespitzt sagen. Hat doch soeben ein Berberaffe ein Verhalten an den Tag gelegt, das menschlichem Gebaren so ganz fremd nicht ist. Was wiederum nicht verwundert, wo doch beide, Berberaffe und Mensch, zur Familie der Primaten zählen.

Am Bodensee jedenfalls staunten Autofahrer nicht schlecht, als sie seitlich der B 31 einen Berberaffen im Gebüsch sitzen sahen. Das ist an sich noch nicht typisch menschlich, wohl aber, was das graubraune Tier hierher verschlagen hatte: der Freiheitsdrang. Denn eigentlich gehört der Berberaffe zum Gehege des Affenbergs in Salem am Bodensee. Hier muss das junge Männchen eine Lücke im Zaun erspäht haben, und wie der Volksmund von uns Menschen weiß, macht die Gelegenheit den Dieb - beziehungsweise den Ausbüxer. Nichts wie hinaus ins freie Leben, scheint der Affe sich gedacht zu haben. Ein Impuls, den der Mensch dem Affen sehr gut nachempfinden kann, wenn Artgenossen mal wieder allzu stark nerven oder schlicht die Ungebundenheit lockt.

Der Druck, bei der Gruppe zu sein, ist für Berberaffen groß

Jedoch, so ganz ohne Seinesgleichen lebt es sich nicht gut. Das weiß der Mensch und auch sein tierischer Verwandter, erklärt doch der Parkchef des Salemer Affenbergs: „Der Druck, bei der Gruppe zu sein, in der vertrauten Umgebung, ist groß.“ Und so hat sich denn auch der Berberaffe von der B 31 nach seiner Tour auf Abwegen (durchaus menschlich!) und nachdem er angesichts herbeigerufener Polizei zunächst seinem Fluchtinstinkt folgte (nicht weniger menschlich!) letztlich dann, in einem Apfelbaum sitzend, wieder einfangen lassen. Eingehegt und im Kreise der Seinen, ist für Vertreter einer bedrohten Tierart nicht das Schlechteste.