Neuer Roman von Franzobel: Der Amerikaner, der den Grönländern auf die Füße trat

Nachdem der Grönländer Minik 1897 als Neunjähriger zusammen mit fünf weiteren Inuit nach Amerika verschleppt wurde, um dort vermessen, vorgeführt und angegafft zu werden, fand er keine Heimat mehr. An das Versprechen, man werde den Jungen zurück nach Grönland bringen, fühlte sich bald niemand mehr gebunden. Als ihm schließlich mehr als ein Jahrzehnt später doch die Heimfahrt gelang, fühlte Minik sich auch dort wie ein Fremder. Er kehrte wieder nach Amerika zurück, lebte zuletzt als Waldarbeiter in New Hampshire. 1918 starb er an der Spanischen Grippe.

Der österreichische Schriftsteller Franzobel stieß vor etlichen Jahren im Fram Museum in Oslo auf Minik und dessen Schicksal blieb ihm im Kopf. Vor drei Jahren begann er, einen Roman über dessen Leben zu schreiben, reiste für die Recherche nach Qaanaaq, bekannt auch als Thule, nördlichste Stadt der Welt. Und nun? Erscheint just zu dem Zeitpunkt, an dem Donald Trump die Insel den USA gerne einverleiben möchte und Grönland damit in den Fokus der Weltöffentlichkeit rückte, sein Roman „Hundert Wörter für Schnee“, in dem ein anderer US-Präsident „America first“ brüllt und sich plötzlich gierige Blicke von allen Seiten auf die Insel richten. Bestes, wenn natürlich auch ungeplantes Timing also. Im ersten Moment habe er sich tatsächlich ein bisschen gefreut, hat Franzobel offen gestanden, aber schon im zweiten Moment habe er gedacht: die armen Inuit.

Ehefrau Josephine geht gewappnet mit Regenschirm ins Abenteuer

Auch im Roman erwächst für sie nur Unheil aus den Begegnungen mit den „Großen Augenbrauen“, wie sie die fremden Abenteurer, die sich da um 1900 im obersten Eck von Grönland einfinden, nennen. Verrückt, was die wollen! Nämlich noch weiter übers Eis. Die Fremden lockt der Nordpol. Am gierigsten auf den Ruhm, es als Erster bis zum nördlichsten Punkt der Welt zu schaffen, ist der Amerikaner Robert Edwin Peary, dessen für sich reklamierter Erfolg im Jahr 1909 bis heute angezweifelt wird. Franzobel zeigt ihn als rücksichtslosen Besessenen, „der einem ganzen Volk auf die Füße gestiegen ist“. Auch seine frisch angetraute Ehefrau Josephine reist mit nach Grönland, geht das Abenteuer gut gewappnet im Korsett, mit handgeklöppelten Taschentüchern und Regenschirm an. Der erste Einheimische vom dort lebenden Volk der Inughuit ist gleich derart entzückt, dass er dem Abenteurer einen üblichen Frauentausch vorschlägt, als Draufgabe ein Klumpen altes Walrossfleisch. Empört wird das Ansinnen zurückgewiesen.

Auf über 500 Seiten folgt der Schriftsteller nicht nur den Pearys und deren Diener Mathew Henson, sondern auch Erzrivalen Frederik Cook und natürlich Minik. Als Peary auch beim nächsten Versuch, den Pol zu erobern, ohne Erfolg und mit ein paar Zehen weniger nach Amerika zurückkehrt, nimmt er zum Ausgleich neben den riesigen, von den Inughuit als heilig verehrte Steinen eines Meteoriten, auch den Jungen und noch mehrere Dorfbewohner mit. Der Direktor des Naturhistorischen Museums in New York hat darum gebeten. Im feuchten Keller des Museums wird den sechs Grönländern vom betrügerischen Angestellten ein Lager eingerichtet, gegen Geld dürfen Besucher ein paar Blicke auf sie werfen, ein Jahr später sind vier von ihnen an Lungenentzündung gestorben. Minik bleibt als Waise zurück, das Skelett seines Vaters wird zum Ausstellungsstück. Ein Drama. Aber ist es das auch bei Franzobel?

Der unterhaltsame Roman verwandelt sich immer wieder zur Klamotte

Der Schriftsteller, der sich wie auch schon bei seinen Romanen „Das Floß der Medusa“ oder „Die Eroberung Amerikas“ tief in den historischen Stoff eingearbeitet hat, nähert sich seinen Figuren selbst wie ein Ethnologe, beschreibt mit Staunen, aber ohne zu kommentieren: den unglaublichen Überlebenskampf der Inughuit im Eis, die unglaubliche Ignoranz der Möchtegern-Entdecker. Der Mensch, schon ein wundersames Wesen. Dadurch verwandelt sich dieser so detailreiche und unterhaltsame Roman aber immer wieder auch zur Klamotte, werden Schicksale zu schrägen Storys, Charakter zu Karikaturen, driften Thema und Ton zunehmend auseinander. Am nächsten kommt er noch dem jungen Minik, den er in seiner ganzen Zerrissenheit zeigt – in New York verdient er sich auf Bühnen zeitweise ein bisschen Geld, indem er den Robbenjäger gibt, in Grönland muss er mühsam neben der Jagd auch die Sprache seines Volkes wieder erlernen, um dann als Großmaul abgetan zu werden.

Eine Replik seiner Büste steht heute im Gemeindeamt von Quaanaaq. Die Meteoriten aber liegen noch immer im Naturhistorischen Museum. „Ihr Schicksal“, sagt Franzobel, „ist den Grönländern Warnung genug.“