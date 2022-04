Grammy-Gala: Lady Gaga, Bruno Mars und: Wolodymyr Selenskyi!

Die Verleihung der diesjährigen Grammys in Las Vegas wird zum Show-Balanceakt mit durchaus überraschenden Siegen und einem politischen Auftritt.

Immer eine schöne Sache, wenn sich Musikpreise nicht zu sehr an Charts und Medienrummel orientieren – apropos: Soll eigentlich je was in Deutschland auf den an Quotenhörigkeit und politischer Dämlichkeit erstickten Pop-Echo folgen? Die Grammys als noch immer weltweit wichtigste, wenn auch allzu amerikanisch geprägte Brachen-Auszeichnung gibt sich alle Mühe, in beidem beispielhaft zu sein. Was, das zeigte die diesjährige Vergabe in Las Vegas am Sonnabend Ortszeit besonders, künstlerisch stets zu interessanten Ergebnissen, aber politisch an eine andere Grenze führt.

Grammys 2022: Jon Batiste undBruno Mars räumen ab

Star des Abends nämlich wurden zum einen nicht, wie vielleicht zu erwarten gewesen wäre: die sonst zelebrierte Billie Eilish; auch nicht der queere Abräumer Lil Nas X – beide hatten aber Auftritte im Verlauf der knapp vierstündigen Gala. Es räumten am meisten Trophäen ab: der gelernte Jazz-Pianist Jon Batiste und Bruno Mars im Duo Silk Sonic vor allem mit dem Song „Leave the Door Open“ – dazu gewannen auch noch jeweils mehrfach Olivia Rodrigo mit ihrem Pop-Hit „Drivers License“, die aktuell um ihren Schlagzeuger trauernden Foo Fighters im Bereich Rock und Lady Gaga im Duett mit Tony Bennett (dazu auch Christ Stapleton im Bereich Country, Kanye West mal wieder im Bereich Rap). Und Lady Gaga war es auch, die mit ihrem Auftritt an den inzwischen gestorbenen Tony den größten Pop-Moment des Abends lieferte – einen Moment der Stille in „Do I Love You?“ inbegriffen.

Aber zum anderen wurden die Grammys eben immens politisch. Über eine Video-Botschaft nämlich apellierte der ukrainische Präsident: „Füllt die Stille mit eurer Musik“ Denn: „Was könnte gegenteiliger zu Musik sein als Krieg?“ Er träume davon, dass die Menschen in der Ukraine wieder frei leben könnten – „so frei, wie ihr auf der Grammy-Bühne“, sagte er, Wolodymyr Selenskyi, auch ein Star dieser Gala. Und dann sang John Legend mit ukrainischen Musikerinnen vor Abbildungen der ukrainischen Landesfahne den Song „Free“.

Grammy-Verleihung in Las Vegas: Widerspruch zwischen Krieg und Showabend

Das war eher das Gegenteil zu den Oscars genau vor einer Woche, wo der Krieg höchstens eine Fußnote war und etwa Sean Penn eine solche Einbindung Selenskyis gefordert hatte. Was aber nun ist wirklich besser? Wie der eigentlich formidable Trevor Noah als Moderator eher ungelenk eine Brücke zu bauen versuchte, zeigt, die Tiefe des Widerspruchs, der hier klafft, zwischen Krieg und einem großen Showabend: „Seht es gar nicht als Preisverleihung. Seht es als Konzert, wo es auch Preise gibt.“ Als könnten die Grammys in Las Vegas eine Art Benefizkonzert sein …

Was also tun? Am besten löste es vielleicht Juli Zeh kürzlich als Ersatz-Moderatorin im „Literarischen Quartett“, schlicht einleitend mit dem Brecht-Zitat: „Was sind das für Zeiten, wo / ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist. / Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!“ Trotzdem aber wolle man hier nun mit Hingabe über Literatur sprechen. Noah meinte wohl ähnliches, als fortfuhr: „Wir werden Musik hören, wir werden tanzen, wir werden singen …“ Ihm aber gelang noch der Anschluss an die Peinlichkeit der Oscars, die F-Wort-Tirade, mit der Will Smith die Ohrfeige an Chris Rock begleitete: „ …und wir werden die Namen von Menschen aus unseren Mündern lassen …“ Gute Show. Besser ist das, in Zeiten wie diesen.

