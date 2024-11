Greta Călinescu wird neue Intendantin in Ulm

Greta Călinescu heißt die designierte Intendantin des Ulmer Theaters. Diese Entscheidung hat nun auch der Ulmer Gemeinderat bekräftigt, der formal für die Nachbesetzung des Postens im ältesten Stadttheater Deutschlands zuständig ist.

Neue Intendantin: Greta Călinescu folgt auf Kay Metzger

Călinescu folgt auf Kay Metzger, der nach der Spielzeit 2025/26 in den Ruhestand gehen wird. Für die 36-jährige Theatermacherin ist die neue Stelle auch eine Rückkehr in die alte Heimat. Călinescu ist in Ulm aufgewachsen und studierte Theaterwissenschaft, Islamische Kunstgeschichte und Neuere Deutsche Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität sowie Dokumentarfilmregie und Fernsehpublizistik an der Hochschule für Film und Fernsehen in München und in Timișoara. Derzeit ist Greta Călinescu am Staatstheater Nürnberg angestellt, wo sie seit der vergangenen Spielzeit als geschäftsführende Produktionsleiterin Teil der Schauspielleitung ist.

„Ich freue mich wahnsinnig auf Ulm!“, sagt Călinescu

Am Donnerstag stellte sich die neue Intendantin im Gemeinderat öffentlich vor. Kollaborative Projekte liegen Călinescu besonders am Herzen. „Ich möchte die Menschen wieder und weiterhin für das Theater begeistern“, sagte sie. Programmatisch möchte sie eine Mischung aus Klassikern, Unterhaltungspositionen sowie Geschichten mit und über die Stadt anbieten. „Ich freue mich wahnsinnig auf Ulm!“, kommentierte die neue Intendantin die Zusage zum Job.