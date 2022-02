Die Nacht- und Nebel-Aktion von Schwabing

Vor zehn Jahren wurde die Kunstsammlung von Cornelius Gurlitt beschlagnahmt. Der Begriff eines „Justizskandals“ machte die Runde – ausgelöst durch die Augsburger Staatsanwaltschaft.

Welch ein Thriller der überzogenen, ja falschen Erwartungen! Welch eine Causa der geheimen Beschlüsse und strafrechtlichen Ermittlungen! Was für eine individuelle Tragik, bei der ein alter, sonderlicher Mann in unrühmliche Mühlen auch der Augsburger Justiz gerät, dann durch Amtsgericht-Entscheid aus gesundheitlichen Gründen unter Betreuung gestellt wird und schließlich kurz nach seiner Entlastung stirbt.

Und so haben nicht wenige Beobachter – darunter Rechtsgelehrte –diese ganze Sache als einen Justizskandal zwischen Augsburg, München und Berlin betrachtet. Weil hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen wurde, weil hier die Mittel unverhältnismäßig waren und eine Beschlagnahmung eineinhalb Jahre lang verheimlicht wurde.

In einer Nacht- und Nebelaktion wurden die Bilder beschlagnahmt

Das Problem nahm seinen Lauf exakt vor zehn Jahren am 28. Februar 2012, als in einer Nacht- und Nebelaktion die Münchner Kollektion des Kunstsammlers Cornelius Gurlitt beschlagnahmt wurde. „Nacht und Nebel“ sind starke Worte. Da aber diese Beschlagnahmung von knapp 1300 Kunstwerken im Münchner Stadtteil Schwabing erst eineinhalb Jahre später – durch das Nachrichten-Magazin Focus – an die Öffentlichkeit gelang und da sich die Augsburger Staatsanwaltschaft unter Verweis auf das Steuergeheimnis im Folgenden verschwiegen gab bei der angeforderten Begründung für Durchsuchung und Beschlagnahmung, darf von einer Nacht- und Nebelaktion gesprochen werden. Dass dabei ein Nazi-Schatz in Milliardenhöhe ans Licht gekommen sei, wie sich manche Medien erhofften, blieb eine der vielen überzogenen Erwartungen.

Natürlich hatte diese Beschlagnahmung in der Annahme eines „dicken Fischs“ eine Vorgeschichte: Cornelius Gurlitt war im Herbst 2010 auf einer Bahnreise von Zürich nach München von Zollfahndern kontrolliert worden, die 9000 Euro Bargeld bei ihm feststellten – 1000 Euro unterhalb des erlaubten Freibetrags. Dennoch liefen Ermittlungen gegen Gurlitt an, die insofern Außergewöhnliches an den Tag brachten, als für ihn weder polizeiliche Meldung in München noch Bankverbindung noch Sozialversicherung nachweisbar waren. Der sonderliche Gurlitt war ein Einzelgänger, ein Kauz.

Wohl hat die hohe Erwartungshaltung der Augsburger Justiz, in deren Zuständigkeitsbereich Gurlitts Grenzübertritt bei Lindau-Hörbranz fiel, auch der Name Gurlitt beflügelt: eine historisch bedeutende Familie von Malern, Kunsthistorikern, Händlern, Komponisten und Musikwissenschaftlern, in der Cornelius Gurlitts Vater Hildebrand eine erschreckend zwiespältige Rolle spielte. Einerseits war er vor 1933 ein respektierter deutscher Museumsdirektor gewesen, der sich auch für später als „entartet“ diffamierte Kunst eingesetzt hatte, andererseits war er im Nationalsozialismus ein Händler im Dienste der Machthaber – und der Vermittler und Hauptbeschaffer von in Frankreich geraubter Kunst für Hitlers Museumspläne in Linz.

Der Verdacht war, dass sich Raubkunst in der Sammlung befinden könnte

Einmal auf die Spur gesetzt, dürfte der Name Gurlitt jedenfalls zusätzlich für Witterung gesorgt haben – zumal Hildebrand Gurlitt nach dem Krieg zwar in die Ermittlungen der amerikanischen US-Kunst-Spezialeinheit „Monuments Men“ geraten war, aber letztlich zumindest große Teile seiner eigenen Sammlung für sich retten konnte. Der Verdacht, dass sich in der Familie auch ein erheblicher Anteil von Raubkunst befinden könnte, war jedenfalls 2012 nicht allzu weit hergeholt gewesen.

Aber wie man mittlerweile weiß: Er bestätigte sich nur bedingt; heute darf man mutmaßen, dass sich in manchem Museum mehr Raubkunst befindet bzw. befunden hat, als im Schwabinger Kunstfund, der 2014 noch durch rund 300 Werke verstärkt wurde, die in einem Salzburger Haus Gurlitts sicher gestellt wurden – darunter Arbeiten von Manet, Monet, Picasso, Renoir. Von insgesamt rund 1600 Werken hauptsächlich der Klassischen Moderne auf Papier konnten nach nun zehn Jahren Untersuchung nur 16 als Raubkunst identifiziert werden – während Augsburgs Oberstaatsanwalt Reinhard Nemetz noch Ende 2013 auf dünnem Eis behauptet hatte, die gesamte Gurlitt-Kollektion sei „makelbehaftet“.

Für diese umfassende Diagnose jedoch fand die Sammlung nach rechtsanwaltlicher Beschwerde staunenswert schnell in die Hände Cornelius Gurlitts zurück: Das war im April 2014, nachdem er gegenüber der Bundesregierung zugestimmt hatte, gegebenenfalls identifizierte Raubkunst zurückzugeben. Zu diesem Zeitpunkt aber hatte der 81-jährige, herzkranke Gurlitt keinen Monat mehr zu leben – und Spekulation muss bleiben, wie stark die hitzige Kunst-Beschlagnahme dem dann erkennbar eingeschüchterten, stillen Einzelgänger psychisch und physisch zugesetzt hatte.

Ein rücksichtsloser Umgang mit einem alten Menschen

Heute erklärt sein ehemaliger Betreuer, der Münchner Rechtsanwalt Christoph Edel: „Für Gurlitts Sicht der Dinge hat man sich überhaupt nie interessiert, auch für seine Person hat man sich nicht interessiert... Es war ein rücksichtsloser Umgang mit einem alten Menschen, dem ja rechtlich nichts vorzuwerfen war und auch, ob ihm moralisch etwas vorzuwerfen war, ist fraglich, wenn man an seine gesundheitliche und familiäre Situation denkt.“

Cornelius Gurlitt hinterließ zwei sich ergänzende Testamente, die – trotz Anfechtung einer Cousine – als gültig anerkannt wurden. Die Erbschaft sollte das Kunstmuseum Bern antreten, was dieses 2014 nach eingehender fünfmonatiger Prüfung tat. Dort ist die Sammlung insofern gut aufgehoben, als auch das Kunstmuseum Bern einen deutlichen Schwerpunkt bei der Kunst der Klassischen Moderne besitzt.

Eine Milliarde schwer sollte im Jahr 2013 laut Focus die Sammlung Gurlitts sein. Ein Zwanzigstel davon, 50 Millionen Euro, lautete eine spätere Kunsthändler-Schätzung. Zu den besonders kapitalen Objekten zählte eines der restituierten Objekte, Max Liebermanns „Zwei Reiter am Strand“, die kurz nach ihrer Rückgabe 2015 in London für 2,6 Millionen Euro versteigert wurden.

Eine Strafanzeige gegen die Münchner Justiz

Noch 2021 beschäftigte der Fall Gurlitt die Münchner Justiz. Der Münsteraner Jura-Professor Thomas Hoeren und der Münchner Rechtsanwalt Johannes Wasmuth stellten Strafanzeige gegen den ehemaligen Gruppenleiter der Staatsanwaltschaft Augsburg, Johannes Ballis. Tenor: Er habe seinerzeit wider besseres Wissen einen Unschuldigen verfolgt. Der Staat dürfe nicht mit den Mitteln der Strafverfolgung die Frage aufarbeiten, wie mit NS-Raubkunst umzugehen ist.

Wie die Strafanzeige ausging? Die Staatsanwaltschaft München I teilt in dürren Worten mit: Von der Einleitung eines Strafverfahrens sei abgesehen worden, da „kein Anfangsverdacht für strafbares Verhalten vorlag“.

Wie befriedigend dies auch immer ist: Einmal mehr wurde Deutschland 2013 von den Auswirkungen des damals fast 70 Jahre zurückliegenden Nationalsozialismus eingeholt und von den Jahrzehnten danach, als man diese Vergangenheit kollektiv verdrängte. Es hört einfach nicht auf – selbst wenn der Raubkunst-Anteil in Gurlitts Sammlung letztlich ein kleiner war. Wenn die ganze Affäre Gurlitt neben ihren Rückgaben etwas gedämpft Positives gezeitigt hat, dann einen starken grundsätzlichen Schub in Sachen Provenienzforschung bei Raubkunst plus gegebenenfalls ihrer Restitution. In Sachen Gurlitt war bis Ende 2014 zeitweise ein knappes Dutzend Mitarbeiter der Magdeburger Provenienzrecherche an der Arbeit.

Mittlerweile vergeht kein Monat, in dem nicht ein Museum Europas die Rückgabe eines Raubkunst-Artefakts annonciert. Das war schon einmal anders. Damals herrschten Hinhaltetaktik, Spiel auf Zeit.