Das Comeback des „Hollaback Girl“: Neue Songs von Gwen Stefani

Ein Comeback gehört zur Dramaturgie einer Musikkarriere dazu, wie das Amen in der Kirche. Und man muss es – ähnlich wie beim Amen – nicht bei einem belassen. Die amerikanische Sängerin Gwen Stefani hat deshalb jüngst ihr zweites Comeback angekündigt und veröffentlicht am 15. November nach sieben Jahren ein neues Studioalbum, das den Titel „Bouquet“ trägt. Dabei hatte sie ihre Solokarriere 2011 schon einmal beendet, um drei Jahre später zwei Comeback-Singles zu veröffentlichen.

Den Höhepunkt ihrer Karriere erlebte Stefani, die vor Kurzem ihrem 55. Geburtstag feierte, eigentlich zwischen 1995 und 2006. Bereits Ende der 1980er-Jahre trat sie als Frontfrau der von ihr mitgegründeten Rockband „No Doubt“ auf. Die Liebeskummer-Hymne „Don‘t Speak“, die Mitte der 90er-Jahre erschien, ist bis heute untrennbar mit ihrem Namen verbunden.

Baggypants und bauchfreies Top: Gwen Stefani als „90er-Stilikone“

Schon damals fiel Stefani mit ihren wasserstoffblonden Haaren und den knallroten Lippen auf – zwei Markenzeichen, denen sie bis heute treu geblieben ist. Mit Baggypants und bauchfreiem T-Shirt verkörperte sie damals den Look der Zeit perfekt, weshalb die Modezeitschrift Vogue sie sogar als „ultimative 90er-Stilikone“ beschreibt.

Mit Beginn ihrer Solokarriere Anfang der 2000er wandelte sich Stefanis Schwerpunkt und sie veröffentlichte vor allem Popmusik. Singles wie „Hollaback Girl“ oder „Rich Girl“ waren große Erfolge und sind heute quasi ikonisch – auch wenn die Kritiken nie begeistert von ihrer Musik waren. Ihrem zweiten Album, das in den USA immerhin 51 Wochen in den Charts war, attestierte die FAZ lediglich „künstlerische Durchschnittlichkeit“. Auch das dritte und vierte Album – das erste Comeback – stieß in Deutschland auf wenig Begeisterung.

Dass sie Coach bei „The Voice“ ist, hat sich auch privat ausgezahlt

Trotzdem ist Stefani seit 2014 bereits acht Mal als Coach bei der amerikanischen Castingshow „The Voice“ gewesen. Dort lernte sie auch ihren heutigen Ehemann, den Country-Musiker Blake Sheldon, kennen, der auch auf dem neuen Album zu hören ist. Zuvor war sie 14 Jahre lang mit dem Rockmusiker Gavin Rossdale verheiratet, mit dem sie drei Söhne hat.

Auf die Frage, ob sie mittlerweile eigentlich zu alt für Popmusik sei, sagte sie schon 2021 in einem Interview mit der Vogue: „Das ist die Sache mit dem Alter – es gibt Tage, an denen man denkt, dass du ausgedient hast. Dann gibt es andere Tage, an denen du denkst: ‚Ich bin nicht tot.‘ Warum jetzt aufhören?“