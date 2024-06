Hafen-Kultur-Fest 2024 in Karlsruhe: Programm, Termin und Öffnungszeiten

Aktuell findet das Karlsruher Hafen-Kultur-Fest 2024 statt. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu Programm, Termin, Öffnungszeiten & Anfahrt.

Gegen Ende des Monats Juni findet wie jedes Jahr im Rheinhafen von Karlsruhe das Hafen-Kultur-Fest statt. Seit dem Jahr 2001 wird das kostenlose Open-Air-Fest veranstaltet und gewährt den Besuchern mit einer Vielzahl von Aktionen auch einen Blick hinter die Kulissen des Hafengeländes.

Sie interessieren sich für einen Besuch des Fests? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum diesjährigen Programm, den Terminen, den Öffnungszeiten und zur Anfahrt.

Hafen-Kultur-Fest 2024 in Karlsruhe: Termin

Eines der größten Feste in Deutschlands Binnenhäfen wird aktuell gefeiert. Das ganze Wochenende über haben Besucher Gelegenheit, das Rheinhafengelände zu erkunden und sich unterhalten zu lassen. Das "Hafen-Kultur-Fest 2024" in Karlsruhe startete in diesem Jahr am Freitag, dem 28. Juni und geht bis zum Sonntag, dem 30. Juni.

Programm beim Hafen-Kultur-Fest Karlsruhe 2024

Das Karlsruher Hafen-Kultur-Fest 2024 findet wieder statt und verspricht wie jedes Jahr ein abwechslungsreiches Programm für Besucher jeden Alters. Angekündigt sind unter anderem Eisenbahnfahrten über das Hafengelände, kostenlose Schiffsfahrten für Besucher und mobile Spielaktionen wie beispielsweise ein Hüpfburg. Weitere Infos finden Sie auf der offiziellen Website der Veranstalter.

Neben vielfältiger Live-Musik und Bühnenshows wird auch der "Stadtwerke-Cup" ausgetragen, eine Regatta im Hafenbecken von Karlsruhe. Dabei handelt es sich um einen Paddelwettbewerb, bei dem sowohl Profis als auch ungeübte Sportler antreten können.

Und hier kommt das komplette Programm:

Tag Zeit Veranstaltung Freitag 13 - 0 Uhr Festbetrieb

ab 15 Uhr Piratenlager

15 - 20 Uhr Mobile Spielaktion , Kinderkarussell

15 - 20 Uhr Hafen-Regatta um den Stadtwerke-Cup

15.30 - 17 Uhr Kostenlose Hafenrundfahrt mit dem Fahrgastschiff

17 - 17.30 Uhr Offizielle Eröffnung mit Europafanfare, Stelzenläufern und Piraten

18 - 20.45 Uhr Mobile Gentlemen & Hel

21 - 00 Uhr X-FRIENDS (GONZO’S FRIENDS) Samstag 13 - 0 Uhr Festbetrieb

ab 13 Uhr Piratenlager

13 - 20 Uhr Mobile Spielaktion , Kinderkarussell, und vieles mehr

13 - 20 Uhr Clown Claus Augenschmaus

13 - 20 Uhr Historische Dampfzugfahrten (letzte Abfahrt. ca. 19 Uhr)

13 - 20.15 Uhr Kostenlose Hafenrundfahrten mit dem Fahrgastschiff (letzte Abfahrt: ca. 19 Uhr)

13.30 - 14.30 Uhr Übungsszenarien der Berufsfeuerwehr

15 - 17 Uhr Bienwald Oldies

16 - 18 Uhr Shantychor der Marinekameradschaft Ettlingen Albtal e.V.

17.30 - 19.30 Uhr Bläserchor St. Peter u. Paul Karlsruhe-Mühlburg e.V.

18.30 - 20.30 Uhr Uptown Band

21 - 00 Uhr SOUNDAFFAIR Sonntag 11 - 20.30 Uhr Festbetrieb

10 - 10.45 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst

ab 11 Uhr Piratenlager

11 - 20 Uhr Mobile Spielaktion , Clown Claus Augenschmaus, Kinderkarussell, und vieles mehr

11 - 13 Uhr AllAboutJazz

11.30 - 13.30 Uhr La Rosée

11.30 - 19 Uhr Historische Dampfzugfahrten (letzte Abfahrt: ca. 18 Uhr)

12 - 19.15 Uhr Kostenlose Hafenrundfahrten mit dem Fahrgastschiff (letzte Abfahrt: ca. 18 Uhr)

13.30 - 15.30 Uhr Musikverein Knielingen e.V.

14 - 16 Uhr Marinesingers Rheinstetten 1993 e.V.

16 - 18 Uhr Musikverein Harmonie Karlsruhe

18 - 20 Uhr Seán Treacy Band - acoustic

Hafen-Kultur-Fest Karlsruhe 2024: Öffnungszeiten

Das Karlsruher Hafen-Kultur-Fest 2024 findet vom 28. bis 30. Juni täglich statt. Unter dem Motto "Hafen - Kultur - Erlebnis" bietet das Fest eine gute Gelegenheit, das Hafengelände auf unterhaltsame Weise kennenzulernen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Hier kommen die Öffnungszeiten zum Fest 2024:

Freitag, 28. Juni 13 bis 0 Uhr Samstag, 29. Juni 13 bis 0 Uhr Sonntag, 30. Juni 11 bis 20.30 Uhr

Hafen-Kultur-Fest Karlsruhe 2024: Anfahrt

Besucher, die mit dem Auto zum Hafen-Kultur-Fest gelangen möchten, können den weißen Hinweisschildern mit der Aufschrift "Rheinhafen" in Karlsruhe folgen. Als Navigationsziel ist die Adresse "Werftstraße 2, 76189 Karlsruhe" einzugeben. In der Nähe des Festgeländes stehen ausgewiesene Parkplätze zur Verfügung.

Für die Anreise mit der Straßenbahn können die Besucher an allen Festtagen die Linie 5 nehmen, die im 10-Minuten-Takt fährt. Die Endhaltestelle "Rheinhafen" ist das Ziel. Von dort aus folgen die Gäste bitte der Beschilderung zum "Fahrgastschiff Karlsruhe".

Fahrradfahrer können entlang der Alb oder von den Straßen Pfannkuchstraße und Carl-Metz-Straße bis zum Sonnenbad fahren. Anschließend gehen sie über die Gleise und gelangen direkt zum Festgelände. Für Besucher aus Richtung Mühlburg ist die Honsellstraße der geeignete Weg, während die Rheinhafenstraße für diejenigen aus Daxlanden empfohlen wird.

VBK Tramtakt für das Hafen-Kultur-Fest 2024:

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben den Tramtakt erweitert und dafür gesorgt, dass Besucher des Hafen-Kultur-Fests besser mit der Straßenbahn anreisen können. Für das Fest-Wochenende ist der Takt der Linie 5 verstärkt worden.

Am Freitagabend fuhren die Bahnen auf der Strecke Rheinhafen - Entenfang (in der Lameystraße und am Entenfang) - Yorckstraße - Mühlburger Tor (Kaiserallee) in beide Richtungen alle zehn Minuten bis 22.58 Uhr. Später, ab 23.13 Uhr bis 1.43 Uhr, verkehrte dort alle 15 Minuten eine Straßenbahn.

Am Samstag gilt bis 22.58 Uhr wieder der Zehn-Minuten-Takt ab dem Rheinhafen. Von 23.13 Uhr bis 1:43 Uhr sind die Bahnen ab da erneut alle 15 Minuten unterwegs.

Am Sonntag starten die Bahnen von 9:18 Uhr bis 21:18 Uhr alle zehn Minuten am Rheinhafen und am Mühlburger Tor in Richtung des Fests.