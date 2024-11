Vermeintliche Spinne im Treppenhaus sorgt für Schreck

Schreck im Treppenhaus: Hausbewohner in München haben kurz vor Halloween eine dicke vermeintliche Giftspinne entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Am Vorabend der Halloween-Nacht erspähten die Anwohner in etwa drei Metern Höhe an der Wand eine Spinnenattrappe, die auf den ersten Blick für eine echte Rotrückenspinne gehalten wurde, wie die Feuerwehr berichtet.

Mit der nötigen Vorsicht und gehörigem Respekt ließen sich die Einsatzkräfte dasTier vor Ort zeigen. Da es sich in einer ungünstigen Höhe befand, entschloss sich der Einsatzleiter kurzerhand, ein Foto zu schießen, um sich das vermeintliche Tier dann auf dem Handy genauer ansehen zu können.Dabei offenbarte sich, dass es sich um eine täuschend echte Attrappe handelte. Eine Nachbarin hatte für Halloween zu schmücken begonnen und das unechte Tier ohneschlechte Absichten gut einsehbar im Treppenhaus platziert.