Schlamassel im Dinomuseum: Serafina-Preis für Nachwuchsillustratoren geht an Hannah Brückner

Katastrophen passieren oft unversehens und aus ganz einfachen Situationen heraus. Etwa in einem Museum, an einem ganz normalen Donnerstagnachmittag.

Da steht der kleine Juri vor zwei riesengroßen Dino-Skeletten und wird von einem durch den Saal fliegenden Wellensittich erschreckt. Schon passiert nicht einfach eine Katastrophe, sondern, wie Hannah Brückners Bilderbuch betitelt ist, eine „kolossale Katastrophe“: Der Junge fällt gegen die Knochengerüste und die zerlegen sich in ihre Einzelteile. Mit aufgerissenen Augen und Mündern stehen anderen Museumsbesucher da, starren auf Juri, und mit ihm auf die Leserinnen und Leser, die sich dadurch sofort in die peinliche Situation versetzen können. Souverän setzt Hannah Brückner die Katastrophe in fein konturierte Bilder um, bringt Figuren, Räume, Farben, Gestik in Beziehung und findet eine geniale Lösung, wie Juri aus diesem Schlamassel wieder herauskommt.

„Kolossale Katastrophe“: Hannah Brückner gewinnt eine Serafina

Für „Kolossale Kathastrophe“ wurde die Hamburger Bilderbuchkünstlerin am Mittwoch auf der Frankfurter Buchmesse mit der Serafina ausgezeichnet, dem Nachwuchspreis für Illustration, den die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Zusammenarbeit mit der Buchmesse und dem Börsenblatt des Deutschen Buchhandels vergibt. Das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro stiftet die Presse-Druck- und Verlags-GmbH, in der auch unsere Zeitung erscheint.

Illustratorin Hannah Brückner war zum dritten mal nominiert

Für die Serafina, eine bunt bemalte Giraffe aus Nymphenburger Porzellan, war Brückner bereits mit den Bilderbüchern „Mein fantastisches Baumhaus“ und „Ich wäre gern ein Baum“ nominiert. In „Kolossale Katastrophe“ steuere Brückner, so Laudator Stefan Hauck, die Spannung der Geschichte mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. „Mit dem in Zeitlupe festgehaltenen Sturz, dem Krachen, Fallen der Knochen und den erstarrten Besucherinnen dehnt sie die Zeit. Mit dem Ordnen der Gedanken nimmt die Illustratorin wieder Fahrt auf und schon kommt ordentlich Bewegung in die panelartigen Bildsequenzen.“

Neben Hannah Brückner waren Paulina Rauh („Oh nein!“), Rebekka Stelbrink („Stille Post“), Magali Franov („Zuhause auf der Klippe“) und Ca Rose („Und jetzt sei fröhlich, Knochenmann!“) für die Serafina nominiert.