Oliver Masucci steht noch immer gern auf der Theaterbühne

Der gebürtige Stuttgarter Oliver Masucci hat lange Theater gespielt, bevor es ihn schließlich vor die Kameras der großen und internationalen Regisseure zog. Doch die Liebe zur Bühne blieb.

Schauspieler Oliver Masucci (55, "Schachnovelle", "Dark") hat auch nach sieben Jahren Drehzeit für nationale und internationale Kinofilme und Serien die Liebe zum Theater nicht verloren.

"Ich habe lange gar nichts vermisst. Wirklich gar nichts. Weil ich mich so ausgespielt hatte", sagte der in Stuttgart geborene Masucci der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Doch durch die performativen Lesungen zu seinem autobiografischen Buch "Träumertänzer" sei er wieder für das Theater begeistert worden.

"Auf der Bühne kommt noch mal eine Ebene wieder dazu mit dem Publikum, dann spielt es aus sich heraus und das ist was anderes als vor der Kamera. Du interagierst mit dem Publikum und das ist etwas, was ich natürlich vor der Kamera nicht habe." Vor der Kamera sei es - im Gegenteil - sogar wichtig, nicht für andere zu spielen. "Beim Drehen muss es dir sogar egal sein, dass da Leute sind, die zugucken. Sonst bist du viel zu groß und es wird eitel."

Liebe zum Theater neu entdeckt

Und das funktioniere nicht für die Kino- und Fernsehzuschauer - beim Theater aber eben schon. "Wie gesagt: Ich habe es gar nicht vermisst. Aber jetzt, wo ich es zum ersten Mal wieder erlebt hatte, dachte ich: Wow! Und das ist halt schön."

Der bereits für seine Fassbinder-Rolle in "Enfant Terrible" mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Masucci ist durch die Netflix-Serie "Dark" auch international bekannt geworden. Zuletzt spielte er unter anderem im Fantasyfilm "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" mit.

Im Februar übernimmt er für ein Gastspiel im Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" in Hamburg die Rolle des Hogwarts-Lehrers Severus Snape.

(dpa)