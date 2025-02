The Weeknd hat erste Filmhauptrolle in «Hurry Up Tomorrow»

Fans des kanadischen Sängers The Weeknd («Blinding Lights») können sich auf eine neue Rolle des Popstars freuen. Der 34-Jährige, mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye, kommt in seiner ersten Filmhauptrolle in die Kinos. Der Sänger und das Studio Lionsgate stellten den Trailer für den Psychothriller «Hurry Up Tomorrow» ins Netz. Das düstere zweiminütige Video mit apokalyptischen Szenen ist ein Vorgeschmack auf den Film, der für Mitte Mai angekündigt wurde.

Neben The Weeknd gehören Jenna Ortega («Beetlejuice Beetlejuice») und Barry Keoghan («Saltburn») zur prominenten Besetzung. Regie führt der US-Filmemacher Trey Edward Shults, der mit dem Horror-Thriller «It Comes at Night» (2017) und dem Drama «Waves» (2020) Furore machte. Shults und The Weeknd schrieben zusammen auch das Skript für «Hurry Up Tomorrow».

Der Film dreht sich laut «Entertainment Weekly» um einen an Schlaflosigkeit leidenden Musiker (The Weeknd), der durch eine mysteriöse Frau (Ortega) an seine Grenzen gebracht wird. Regisseur Shults beschreibt die Figur im Interview mit dem Portal als einen Künstler «am Rande eines Nervenzusammenbruchs» in einer Mischung aus Psychothriller und Drama.

Im Januar hatte The Weeknd sein neues Album «Hurry Up Tomorrow» veröffentlicht. Es ist nach «After Hours» (2020) und «Dawn FM» (2022) der Abschluss einer Trilogie.

Der Sänger stand für die Serie «The Idol» bereits vor den Fernsehkameras. Lily-Rose Depp, die Tochter von Sängerin Vanessa Paradis und Hollywood-Star Johnny Depp, verkörperte darin eine Popsängerin, die nach einem Nervenzusammenbruch und einer gescheiterten Tournee eine komplizierte Beziehung mit dem zwielichtigen Selbsthilfe-Guru (The Weeknd) beginnt. Nach einer Staffel kam 2023 allerdings das Serien-Aus.

2019 hatte The Weeknd in dem Film «Der schwarze Diamant» an der Seite von Adam Sandler einen kleinen Cameo-Auftritt. Er spielte sich selbst.

The Weeknd zeigt sich in seiner ersten Spielfilm-Hauptrolle. (Archivbild) Foto: Perry Knotts/NFL/AP/dpa