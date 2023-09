"Helene Fischer Show" ist zurück: Ab heute gibt es Tickets

Nach mehreren Jahren Pause ist die "Helene Fischer Show" zurück. Wer bei den Aufzeichnungen der Show live dabei sein will, muss schnell sein. Tickets gibt es ab heute.

"Endlich wird es sie wieder geben, die ' Helene Fischer Show'", gab die Sängerin selbst vor wenigen Tagen auf Instagram bekannt. Nach einer mehrjährigen Pause kehrt die Weihnachtsshow in diesem Jahr zurück. Sie ist bekannt für aufwendige Bühnenbilder, beeindruckende Choreografien und zahlreiche prominente Gästen.

"Helene Fischer Show": Tickets ab heute im Vorverkauf

Die Aufzeichnungen zur Show finden am 1. und 2. Dezember in der Düsseldorfer Messe vor einem Live-Publikum statt. Wer sich für den Presale bei Ticketmaster angemeldet hat, kann am Mittwoch (5. September) um 10 Uhr Tickets für die Shows ergattern. Kurz vor dem Start erhalten registrierte Fans eine Einladung für den Presale. Ticketmaster erwartet, dass die Nachfrage das Angebot an Tickets übersteigen wird. "Bitte beachte deshalb, dass die Registrierung keine Garantie für die Buchung von Tickets darstellt", so der Anbieter auf seiner Webseite.

Wer die Anmeldung verpasst hat, hat ab 12 Uhr eventuell noch eine Chance auf Eintrittskarten. "Im regulären Vorverkauf werden nur noch wenige Tickets verfügbar sein", so Ticketmaster. Die Tickets werden während des Presales nach dem First-Come-First-Served-Prinzip und je nach aktueller Verfügbarkeit verkauft.

"Helene Fischer Show" im Fernsehen

Die "Helene Fischer Show" wird auch im Fernsehen übertragen. Am 25. Dezember können sich Fans die Aufzeichnung ganz bequem auf der Couch ansehen. ZDF, ORF und SRF zeigen die Show.

Helene Fischer seit August auf Tour

Die "Helene Fischer Show" soll der perfekte Jahresabschluss für die Sängerin werden. Seit August ist sie bereits auf Tour. Ab Ende September wird sie auch fünfmal in der Münchner Olympiahalle auftrete. Wer also keine Tickets für die "Helene Fischer Show" bekommt oder nicht nach Düsseldorf reisen möchte, hat noch die Chance auf einzelne Resttickets für die Tour der Sängerin. Das sind beziehungsweise waren die Termine der diesjährigen Tour von Helene Fischer: