Willem Dafoe musste trotz Allergie Katzen-Besitzer spielen

Der Hollywood-Schauspieler Willem Dafoe konnte seine neue Rolle im Horrorfilm «Nosferatu» nur mit Hilfe von Allergietabletten durchstehen. Der 69-Jährige spielt den kauzigen Wissenschaftler und Vampir-Jäger Albin Eberhart von Franz, der mit mehreren Katzen zusammenlebt. Das Problem: «Ich bin allergisch gegen Katzen», sagte Dafoe («Poor Things», «Spider Man») der Deutschen Presse-Agentur.

«Ich habe vor dieser Szene eine Menge Benadryl geschluckt, denn ja, ich hatte eine Menge Katzen», so der Oscar-Preisträger. Durch die Tabletten habe er kaum Symptome gehabt. «Ich liebe Tiere», sagte Dafoe. Die Szenen mit den Katzen hätten ihm daher nichts ausgemacht.

Der Vampirfilm des Regisseurs Robert Eggers («The Northman», «The Witch») ist ein Remake des legendären Stummfilmklassikers «Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens» von Friedrich Wilhelm Murnau aus dem Jahr 1922. In Eggers düsterer Neuinterpretation steht die frisch verheiratete Ellen Hutter (Lily-Rose Depp) im Mittelpunkt. Sie wird vom toten Graf Orlok (Bill Skarsgård), dem Vampir Nosferatu, heimgesucht. In Deutschland kommt der Film am 2. Januar in die Kinos.