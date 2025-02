Schwabens Stimme spricht nicht mehr: zum Tod von Hermann Wächter

Hermann Wächter war ein Augsburger Kind, aber wegen des Kriegs wuchs er auch vier Jahre lang auf einem Bauernhof in Hochwang bei Günzburg auf. Wächter lernte also in jungen Jahren gleich noch einen zweiten Dialekt mit, das Mittelschwäbische, wie er es einmal im Kontrast zum Augsburgerischen nannte. Und Jahre später kam ihm das wieder zupass, weil sein Alleinstellungsmerkmal im Bayerischen Rundfunk die schwäbische Sprachfärbung und das Schwäbische waren. Bayern besteht ja bekanntlich nicht nur aus Oberbayern, so kam Wächter auf mehr als 200 Sendungen des Heimatspiegels, die er früh morgens moderierte.

