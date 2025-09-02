Ruhe unterm Zeltdach: Das Olympiastadion in München wird saniert

Sie waren die ersten. Im Juni 1982 spielten die Rolling Stones im Münchner Olympiastadion. Ein besonderer Auftritt, denn bis dahin hatten dort nur Sportveranstaltungen stattgefunden. Tausende Fans liefen über den abgedeckten Rasen, um Mick Jagger und seine Bandkollegen live zu sehen. Zweimal spielten die Briten unter freiem Himmel und hatten offensichtlich Spaß, denn sie kamen wieder. Bis heute halten sie mit zehn Konzerten den Stadionrekord. Zahlreiche Stars standen nach ihnen hier auf der Bühne und für Musikfans wurde das Olympiastadion zum wichtigsten Ort für große Open-Air-Konzerte. Doch jetzt wird es still unterm Zeltdach, denn die Arena muss saniert werden.

Taylor Swift, Madonna, Coldplay – die Liste der Stars ist lang

Erst im Sommer 2028 sollen wieder Konzerte stattfinden. Die technischen Anlagen und die Gebäudeausstattung sollen auf Vordermann gebracht werden, auch das Zeltdach wird erneuert. Die Arbeiten laufen seit zwei Jahren, bislang konnten Konzerte stattfinden, aber damit ist es jetzt vorbei. Ein Einschnitt für Musikfans, denn die Arena bot Platz für mehr als 70.000 Gäste – und den größten Stars eine Bühne.

Nach den Rolling Stones hatte Bruce Springsteen 1985 seinen ersten Auftritt im Stadion. Genesis, Prince, Pink Floyd, The Police, Dire Straits, Paul McCartney, Madonna, Elton John, Celine Dion, Robbie Williams, Coldplay, Taylor Swift, mehr als 40 Stars gaben Konzerte, da blieben Pannen nicht aus.

Von den Rolling Stones bis zu Taylor Swift: Im Olympiastadion in München standen die ganz großen Stars auf der Bühne. Jetzt wird die Arena saniert und es kehrt erstmal Ruhe ein. Ein Rückblick in Bildern.

Legendär war der Auftritt oder vielmehr der Absturz von Michael Jackson im Juni 1999. Bei seiner Benefiz-Tour stand der „King of Pop“ mit Gitarrengott Slash von Guns ’N Roses auf der Bühne. Beim „Earth Song“ senkte sich die Brücke aber nicht wie geplant ab, sondern rauschte 14 Meter in die Tiefe. Jackson sang einfach weiter, wurde nach dem Konzert aber mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht.

Pop-Sänger Michael Jackson trat am 27. Juni 1999 beim Benefiz-Konzert "Michael Jackson & Friends" im ausverkauften Münchner Olympiastadion mit dem Gitarristen Slash auf. Foto: Volker Dornberger, dpa

Die drei Tenöre sangen im Olympiastadion, Helmut Kohl hörte zu

Anekdoten aus dem Stadion gibt es viele. Als Luciano Pavarotti, Placido Domingo und José Carreras 1996 auftraten, standen 67.000 Klassik-Fans im Regen. Selbst Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl verharrte mit seiner Frau Hannelore im Regencape in der ersten Reihe. Schon die Ankündigung des Auftritts war ein Ereignis, zur Pressekonferenz wurden die drei Tenöre mit Privatjets eingeflogen, nach drei Tagen waren die Tickets ausverkauft. Die Sänger waren wohl nicht die einzigen Stars mit Allüren. US-Sängerin Rihanna soll sich ihre Garderobe mit weißen Tüchern auskleiden haben lassen und spezielles Mineralwasser gefordert haben.

Andere Musiker klotzen lieber auf als hinter der Bühne. AC/DC beeindruckten 2009 mit einer echt wirkende Dampflok auf der Bühne. Rammstein warteten 2023 mit einer imposanten Feuershow auf und füllten das Olympiastadion viermal, obwohl sie zuvor einen der wohl größten Skandale der deutschen Popgeschichte ausgelöst hatten und zahlreiche Frauen dem Sänger Till Lindemann Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vorwarfen.

Unter herzlichem Beifall präsentierten die drei Tenöre (v.l.) Placido Domingo, Jose Carreras und Luciano Pavarotti im ausverkauften Olympiastadion in München ein Open-Air-Konzert. Und Helmut Kohl saß in Reihe eins- Foto: Istvan Bajzat, dpa

Für die Olympischen Spiele 1972 errichtet, wurde das Stadion bis 2005 als Heimstätte des FC Bayern und für Großveranstaltungen genutzt. Fußball-Weltmeisterschaft, Rock-im-Park-Festival, selbst Papst Johannes Paul II. hielt schon mal eine Messe im Stadion. 2.217 Veranstaltungen mit über 55 Millionen Zuschauern fanden statt, heißt es auf der Webseite der Olympiapark München GmbH.

Taylor Swift füllte zweimal das Stadion – und den Olympiapark

Einen außergewöhnlichen Sommer erlebten Musik-Fans im vergangenen Jahr. US-Superstar Taylor Swift füllte im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ zweimal das Stadion und den Olympiapark gleich mit, Coldplay spielten dreimal unter freiem Himmel, auch die Alt-Rocker von AC/DC und Metallica beehrten ihre Fans noch mal.

In diesem Jahr war dann nicht mehr viel geboten in diesem Jahr. Superstar Robbie Williams gab das einzige und vorerst letzte große Konzert. Nach dem Superbloom-Festival am vergangenen Wochenende kehrt nun endgültig Ruhe ein.

Robbie Williams zählte zu den letzten Superstars, die das Olympiastadion vor der großen Pause füllten. Foto: Michael Buholzer, dpa

Nach Angaben der Olympiapark München GmbH sind Großveranstaltungen erst wieder für den Sommer 2028 avisiert. Im April 2029 soll die Sanierung endgültig fertiggestellt sein. Als Alternative dient die Allianz-Arena des FC Bayern. Dort wird künftig nicht nur Fußball, sondern auch Musik gespielt. Den Anfang machten Guns N‘ Roses im Juni dieses Jahres, wirklich rund lief die Show aber nicht. Ob der schlechte Sound der wackeligen Stimme des Sängers geschuldet war oder auch an der Akustik im Stadion lag, wird sich zeigen. Im Sommer 2026 spielen die US-Rocker Linkin Park und Schlager-Königin Helene Fischer in der Allianz-Arena.

Auch das Messegelände in Riem eignet sich für große Open-Air-Konzerte. Neben Robbie Williams traten dort schon Helene Fischer und Andreas Gabalier auf. Die britische Sängerin Adele ließ sich vergangenes Jahr gleich eine eigene Arena dort errichten. Auch auf der Theresienwiese könnten künftig häufiger Open Airs veranstaltet werden.