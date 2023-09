Historie

Mehr als Mauern: Ein Buch ergründet die Geschichte der Römer in Westbayern

Ein neues Buch des Context-Verlags beleuchtet die Geschichte und die Spuren der Römer in Schwaben.

Plus "Die Römer zwischen Alpenrand und Limesland": Martin Kluger legt einen Kulturführer zur früheren Groß-Provinz Raetien vor, der das Zeug zum Bestseller hat.

Von Stefanie Schoene

Martin Kluger hat viele Leidenschaften. Kultur, Industrie- und Wirtschaftsgeschichte, Regionalgeschichte, Fugger, Wasser, Römer. Und: Er ist Autor und Chef seines eigenen Verlages. In den vergangenen zwanzig Jahren veröffentlichte er über 25 Bücher, mal populärwissenschaftlich, mal touristisch, in seinem Context Verlag. Er ist das Kreativ-Scharnier zwischen Geschichtswissenschaft, Archäologie und Verwaltung auf der einen Seite und der Bevölkerung einer Region, die vor 2000 Jahren als Provinz Raetien ein wichtiger Teil und Vorposten des Römischen Reiches gegen die "Barbaren"-Stämme jenseits der Alpen war.

"Die Römer zwischen Alpenrand und Limesland" heißt Klugers Buch

Am Ende der Eroberungszüge jenseits der Alpen, für die Kaiser Augustus seine Stiefsöhne Drusus und Tiberius abgeordnet hatte, stand um 15 v. Chr. die Gründung der Provinz Raetien mit der Hauptstadt Cambodunum, Kempten. Im heutigen Augsburger Stadtteil Oberhausen, am Zusammenfluss von Lech und Wertach, entstand kurz darauf zwischen den Jahren 8 und 5 vor Christus ein dauerhaftes Militärlager. Diese Soldaten-Kolonie macht Augsburg zur ältesten und am längsten besiedelten Römerstadt Deutschlands. Augusta Vindelicum stieg nach Kempten für etwa 300 Jahre zur Hauptstadt Raetiens auf – ein Verwaltungsgebiet, das von Südtirol bis Weißenburg, von Passau bis zum Bodensee reichte.

