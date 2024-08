Londoner Feuerwehr: Brand in Somerset House

Die Londoner Feuerwehr ist zu einem Brand im historischen Gebäude Somerset House ausgerückt. Etwa 15 Feuerwehrwagen und rund 100 Feuerwehrleute seien im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Sie kämpften gegen Flammen an einem Teil des Daches. «Die Ursache für das Feuer ist bisher nicht bekannt.»

Das Somerset House gehört zu den bekannten Gebäuden in London und wird heute als Kulturzentrum genutzt. Es liegt in der Innenstadt an der Themse. Untergebracht sind darin unter anderem Ausstellungsräume.

Der Fernsehsender Sky News zeigte ein Video aus sozialen Medien, auf dem zu sehen war, wie Rauch über dem Gebäude aufstieg. Auch die BBC berichtete, es seien Rauchwolken von mehreren Straßen entfernt zu sehen.

Der Rettungsdienst rief Menschen dazu auf, die Gegend wegen der starken Rauchentwicklung falls möglich zu meiden. Geschäfte vor Ort sollten Fenster und Türen schließen, schrieb der London Ambulance Service auf der Plattform X.