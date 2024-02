Brad Pitt erhält Verstärkung für Rennfahrerfilm

Brad Pitt ist der Star eines neuen Films über die Formel 1. Der Streik der Schauspieler und Autoren in Hollywood verzögerte die Dreharbeiten im vorigen Jahr. Nun geht es weiter.

Oscar-Preisträger Brad Pitt (60, "Once Upon a Time in Hollywood") erhält für seinen im Dreh befindlichen Rennfahrerfilm Verstärkung. Die britische Schauspielerin Sarah Niles (36), bekannt aus der preisgekrönten Comedy-Serie "Ted Lasso", ergänzt die Besetzung, wie Apple Studios bekannt gab.

Zum Cast gehören unter anderem Javier Bardem, Tobias Menzies, Damson Idris und Kerry Condon. Regie führt Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick"). Pitt und Kosinski sind gemeinsam mit Jerry Bruckheimer und dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton auch als Produzenten an Bord.

Der noch titellose Film dreht sich um einen Rennfahrer-Veteranen (Pitt), der aus dem Ruhestand zurückkehrt, um gemeinsam mit einem Nachwuchsfahrer (Idris) gegen die Formel-1-Elite anzutreten. "Top Gun: Maverick"-Autor Ehren Kruger liefert das Skript.

Die Dreharbeiten liefen im vorigen Juli auf der Rennstrecke im britischen Silverstone an, doch dann bremste der monatelange Hollywood-Streik der Schauspieler und Drehbuchautoren die Produktion aus. In diesem Jahr soll wieder auf bekannten Formel-1-Rennstrecken gedreht werden.

(dpa)