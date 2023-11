Kidman und Banderas in Erotik-Thriller "Babygirl"

Nicole Kidman spielt in dem Film eine einflussreiche Chefin, die eine Affäre mit einem Praktikanten hat. In der Rolle des Ehemanns wird Antonio Banderas zu sehen sein.

Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (56, "The Hours: Von Ewigkeit zu Ewigkeit") und ihr spanischer Kollege Antonio Banderas (63, "Die Legende des Zorro") sollen Hauptrollen in dem Erotik-Thriller "Babygirl" übernehmen. Das Studio A24 gab die Besetzung für den Film bekannt. Auch der Brite Harris Dickinson ("Der Gesang der Flusskrebse"), die Australierin Sophie Wilde ("Talk to Me") und der Franzose Jean Reno ("Ronin") sind an Bord.

Der Thriller dreht sich um eine einflussreiche Chefin (Kidman), die eine Affäre mit einem jungen Praktikanten (Dickinson) hat. Banderas spielt ihren Ehemann. Regie übernimmt die niederländische Schauspielerin und Filmemacherin Halina Reijn, die auch das Drehbuch liefert. Sie gab 2019 ihr Regiedebüt mit "Instinct", gefolgt von der Horror-Satire "Bodies Bodies Bodies" (2022). Dem Filmblatt "Variety" zufolge sollen die Dreharbeiten noch in diesem Jahr in New York beginnen.

(dpa)