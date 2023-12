Lily Gladstone: DiCaprio ist "unglaublich großzügig"

In Martin Scorseses Film "Killers of The Flower Moon" spielen Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio zwei Hauptrollen. Nun haben sie erzählt, was sie aneinander schätzen.

Schauspielerin Lily Gladstone (37) hat ihren Kollegen Leonardo DiCaprio für seine Großzügigkeit gelobt. Es sei furchteinflößend, "die Neue" am Set zu sein, sagte sie in einem Interview des Streaminganbieters Apple. Sie bezog sich damit auf die Dreharbeiten zu Martin Scorseses Film "Killers of The Flower Moon", in dem die beiden die Hauptrollen spielen.

Sie habe Selbstzweifel gehabt und sich teils wie eine Hochstaplerin gefühlt - doch DiCaprio (49), der "unglaublich großzügig" sei, habe es ihr leicht gemacht, diese Gefühle zu überwinden. "Weil er so geduldig und großzügig ist und sich so sehr für diesen Film einsetzt", führte sie aus. "Ich meine, er hat mir in der ersten Woche gesagt, wie viel ihm dieser Film bedeutet, und das konnte ich sofort sehen. Und ja. Allein die Menge an Freiraum, die mir gegeben wurde, die Menge an Ermutigung, die ich bekam. Bis heute. Er ist einer der großzügigsten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Das ist wahr."

DiCaprio wiederum betonte in dem Interview unter anderem, wie "unglaublich intelligent" Gladstone sei, und dass sie viele Aspekte zum Film beigetragen habe.

"Killers of The Flower Moon" erzählt von einem indigenen Stamm im Oklahoma der 1920er Jahre, der von weißen Amerikanern ausgebeutet wurde. Das Drama ist für sieben Golden Globes nominiert. Die Verleihung ist für den 7. Januar geplant.

(dpa)