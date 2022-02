Yves Saint Laurent: Der Modeschöpfer, der sich die Kunst zum Vorbild nahm

Sechs große Pariser Museen verbeugen sich vor dem berühmten französischen Modedesigner. Der ließ sich vielfach von der Malerei inspirieren, wie der direkte Vergleich zeigt.

Zwei Kunstwerke hängen nebeneinander. Das eine ist nur zum Ansehen, das andere auch zum Anziehen. Beide zeigen ein ähnliches Motiv: eine schwarz-blaue Kostümjacke mit großen Knöpfen, einmal getragen von der Büste einer Schaufensterpuppe, einmal auf eine Leinwand gezeichnet. Auf dem Gemälde ragt aus dem Kleidungsstück ein Frauenkopf mit asymmetrisch versetzten Augen und einem spitzen Dreieck als Hut – Elemente des Kubismus, typisch für Pablo Picasso. Dessen Bild „Porträt von Nusch Éluard“ inspirierte den Modeschöpfer Yves Saint Laurent beim Entwurf der Jacke.

Die beiden Werke, Kunst und Couture, hängen derzeit nebeneinander im Picasso-Museum in Paris. Während seiner langen Karriere kreierte der Designer textile Hommagen an Henri Matisse, Georges Braque oder Pierre Bonnard. Diesem Dialog, in den er mit Künstlern eintrat, widmet sich eine Ausstellung in Paris, die nicht auf einen einzigen Ort konzentriert bleibt. Vielmehr sei sie „wie ein Archipel“, sagt Mouna Mekour, eine der Kuratorinnen: „Man kann sie ganz besuchen oder sich seine Inseln aussuchen.“

60 Jahre nach Saint Laurents erster Modenschau

„Yves Saint Laurent in den Museen“ heißt die Schau, die von der Stiftung Pierre Bergé – Yves Saint Laurent getragen wird und sich auf sechs große Pariser Kultureinrichtungen erstreckt. Es beteiligen sich der Louvre, das Picasso-Museum, das Musée d’Orsay, das Museum für zeitgenössische Kunst Centre Pompidou, das Pariser Museum für Moderne Kunst sowie das Museum Yves Saint Laurent, welches einen Teil seiner Archive geöffnet hat. Die Ausstellung läuft bis zum 15. Mai und wurde am 29. Januar eröffnet – genau 60 Jahre nach der ersten Modenschau, die Yves Saint Laurent unter seinem Namen in Paris zeigte und die den Beginn einer spektakulären Karriere markierte.

Im Pariser Centre Pompidou tritt die von Yves Saint Laurent gestaltete Haute Couture in Dialog mit der Malerei. Foto: Birgit Holzer

Im Centre Pompidou, wo Saint Laurent im Januar 2002 sechs Jahre vor seinem Tod seine letzte Kollektion präsentiert hatte, entsteht ein Dialog der Objekte. Hier verteilen sich die Kleider oder Kostümjacken auf eine umfangreichere Ausstellung, die zahlreiche Meisterwerke unter anderem von Henri Matisse, Georges Braque oder Ellsworth Kelly zeigt. Im Musée d’Orsay wiederum hat man für Yves Saint Laurent den „Uhrensaal“ reserviert. Dort ist unter anderem eine für die Baronin von Rothschild kreierte elfenbeinfarbige Seidenrobe ausgestellt, welche diese 1971 anlässlich eines Balls zum 100. Geburtstag des Schriftstellers Marcel Proust getragen hatte. Der Autor des Romanzyklus „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ gab seinen Figuren „pluralistische und wechselnde Identitäten“, sagt Kuratorin Mekouar. „Das hat Yves Saint Laurent zutiefst geprägt, der 1966 seinen ersten Damen-Smoking kreierte.“ Mit dieser Alternative für das klassische Abendkleid, von der mehrere Exemplare im Musée d’Orsay präsentiert werden, gelang Saint Laurent eine kleine Revolution.

Im Dialog mit den Entwürfen

Der Pariser Louvre reservierte den prachtvollen Apollo-Saal für seinen Teil der YSL-Ausstellung. Die üppigen Gold-Verzierungen an Wänden und Decken treten in einen Dialog mit Entwürfen, die Saint Laurents Faszination für die Farben der Sonne und des Lichts zeigen. Darunter ein schwarzer Blazer mit aufwendigen Gold-Verzierungen oder eine silberne, mit Bergkristall und Goldelementen bestickte Seidenjacke. Hier ist auch die Brosche aus Strass in Herzform ausgestellt, die bei jedem Défilé eine seiner Musen trug. Ob man sich die Schau in ihrer Gesamtheit oder lediglich einzelne „Inseln“ anschaut: Sie ist eine gelungene Hommage an den Kreativen, der die Kreativität der anderen zu schätzen und zu deklinieren wusste.

Lesen Sie dazu auch