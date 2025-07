Märchenstoff für einen Horrorfachmann

Der Stoff hat es in sich: Einem armen Elternpaar gehen Geld und Lebensmittel aus. Um nicht selbst zu verhungern, überredet die Stiefmutter den Vater, die beiden Kinder loszuwerden. Sie setzen sie im Wald aus. Das erste Mal finden die Geschwister noch den Weg zurück. Doch die Stiefmutter lässt nicht locker. Beim zweiten Mal führt sie die Kinder so tief in den Wald, dass diese sich komplett verlaufen. Und der Ort, von dem sie sich dann Rettung erhoffen, entpuppt sich als das wahre Horrorhaus: Eine alte Frau entpuppt sich als Kannibalin und will die beiden verspeisen. Und die Pointe: Es handelt sich um ein Märchen für Kinder.

Stephen King hat das Märchen Hänsel und Gretel neu interpretiert

Und man stelle sich nur einmal kurz vor, heute mit einem ähnlichen Stoff bei Kinderbuch-Verlagen vorstellig zu werden. Keine Chance. Ja, die Märchen der Gebrüder Grimm haben es in sich, und die Geschichte von Hänsel und Gretel besonders. Deshalb verwundert es nicht, dass sich nun Stephen King zu diesem Stoff hingezogen gefühlt hat. In den USA erscheint die Geschichte als illustriertes Büchlein mit Zeichnungen von Maurice Sendak und einem Vorwort von King.

Icon Vergrößern Buchcover von Stephen Kings und Maurice Sendaks "Hansel and Gretel". Foto: Harper Collins Icon Schließen Schließen Buchcover von Stephen Kings und Maurice Sendaks "Hansel and Gretel". Foto: Harper Collins

Und der Clou: Der Verlag HarperCollins hat Stephen King dazu überredet, eine Neu-Interpretation des Märchenklassikers zu schreiben, die zu den Zeichnungen von Sendak passt. Und sie haben King auch davon überzeugt, das Hörbuch einzulesen. Und wer könnte das besser? Der Mann für menschliche Abgründe, für Hochspannung und für Horror ist erwiesenermaßen ein Fachmann für diesen Stoff. Bei der Vorstellung des Projekts verriet der US-Bestseller-Autor: „In gewisser Weise habe ich einen Großteil meines Lebens über Kinder wie Hänsel und Gretel geschrieben.“ Und dann fügte er noch an, dass es da ja auch um die Essenz aller Märchen gehen: „Ein sonniges Äußeres, ein dunkles und schreckliches Inneres, mutige und einfallsreiche Kinder.“