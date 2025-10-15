Wer schreibt morgen unsere Bücher?

Wer heute Autorin oder Autor werden möchte, hat es so leicht wie nie. Keine gute Idee für einen Romanplot oder mitten in der Schreibblockade? Vielleicht kann da das Tool Plotbunny helfen oder novel.ai oder auf die Schnelle musely, der Plot-Ideen-Generator. Bei letzterem reicht es, einen Satz einzugeben, schon wird passend zum gewählten Genre ein erstes kurzes Konzept geliefert. Unsicher, ob sich in der Geschichte Fehler eingeschlichen haben? Bei Proofcheck kann man das Manuskript auf lose Enden und inhaltliche Unstimmigkeiten kontrollieren lassen. Und die KI-Tools können noch viel mehr: Recherchieren, Lektorieren, Korrigieren, Illustrieren, Übersetzen, Publizieren … Büchermachen leicht gemacht.

Die Auswirkungen zeigen sich längst auf dem Buchmarkt. Bereits kurz nachdem ChatGPT 2023 auf dem Markt war, wurde die Amazon-Plattform Kindle Direct Publishing von einer wahren Flut an Neuerscheinungen geflutet. Der Handelsriese senkte daraufhin die Zahl der veröffentlichten Bücher pro Autor auf drei pro Tag. Wer kann nur so fleißig sein? Es gibt Autorinnen oder Autoren, die bei Amazon auf über hundert Bücher pro Jahr kommen. Wie viel Mensch da hinterm Buch noch steckt, kann sich jeder selbst ausrechnen. Sieht so also die schöne Neue Welt der Bücher aus, vollgemüllt mit Schrott? Wer will das lesen? Wer will sich da noch zurechtfinden? Wer da das echte schöne menschengemachte Buch noch finden?

Ein britischer Verlag klebt auf das Cover seiner renommierten Autorin Sarah Hall nun auf deren Wunsch das Siegel „Human Written“. In den USA hat die Schriftstellervereinigung „Authors Guild“ eine Anleitung verfasst, wie Schriftsteller ihre KI-freien Bücher verifizieren lassen und dann die Plakette für „menschliches Schreiben“ erhalten. Wobei die Frage ist: Müsste es nicht eigentlich genau andersherum sein? Dass nämlich KI-generierte Werke künftig gekennzeichnet werden? Da diskutiert man derzeit über eine Selbstverpflichtung der Verlage, auf den Büchern zu markieren, zu welchen Teilen im Prozess KI im Spiel gewesen ist. Auch auf der Frankfurter Buchmesse wird das in den kommenden Tagen debattiert werden.

Werden sich die Leser an den KI-Lesestoff gewöhnen?

Es liegt tatsächlich in der Verantwortung der Verlage und der Autoren, wie sie mit all den Möglichkeiten in der Neuen Bücherwelt umgehen. Aber auch in der von Leserinnen und Lesern. Ist denen das vielleicht irgendwann egal, wer da schreibt, weil sie sich an die KI-Leseware gewöhnt haben? Hauptsache gut unterhalten! Zumal die KI nicht nur schneller schreibt, sondern auch schneller lernt als jeder Mensch. Oder wird es genau anders kommen? Dass Leserinnen und Leser genau nach dem suchen, was gute Literatur eben ausmacht? Dass ein Mensch einem anderen Menschen eine Geschichte erzählt, die ihn berührt, die ihn nachdenklich macht, die einen die Welt mit anderen Augen sehen lässt? Und zwar auf eine ganz eigene, unverwechselbare Weise.

Sicher ist dies: Die Rolle von Literaturvermittlern, die sich in dem Wust noch auskennen, deren Expertise man vertraut, wird wichtiger denn je. Von einem Menschen geschrieben, von einem Menschen empfohlen, von einem Menschen gelesen. Rund 4500 Buchhandlungen inklusive Filialen gibt es noch in Deutschland, in denen sich gerade die neue Literatur des Herbstes stapelt und Buchhändlerinnen und Buchhändler gerne beraten. Die menschengeschriebenen Bücher zu finden, ist also zum Glück gar nicht so schwer.