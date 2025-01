Kontaktlinsen und Brillen: So entsorgt man sie richtig

Die Monatslinse ist verbraucht oder die alte Brille wurde durch eine neue ersetzt: Wo sind diese Hilfsmittel richtig aufgehoben, wenn sie nicht mehr benötigt werden? Ein Überblick:

Das gilt bei Kontaktlinsen

Wichtig ist: bloß nicht herunterspülen. «Kontaktlinsen sollten als sehr kleine Gegenstände nicht über Toilette oder Waschbecken im Abwasser landen, weil sie beziehungsweise die sich zersetzenden Plastikteilchen in Kläranlagen nicht vollständig herausgefiltert werden können», erklärt ein Sprecher des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU). Gelangen sie ins Abwasser, können sie zu Mikroplastik zerfallen und Flüsse sowie die Tierwelt belasten.

Benutzte Kontaktlinsen wandern also in den Abfall: Dem VKU zufolge sind sie im Restmüll richtig aufgehoben.

Auch bei der Verpackung ist Sorgfalt gefragt: «Die Hauptverpackung der Kontaktlinsen besteht häufig aus einer Kartonage, die über die Papiertonne entsorgt wird. Die Innenverpackung aus Kunststoff/Metall kann über die Gelbe Tonne entsorgt werden», heißt es vom VKU.

Das gilt bei Brillen

Metall und Glas: Brillen enthalten durchaus wertvolle Materialien. Und: Gebrauchte Exemplare können ärmeren Menschen in aller Welt erheblich helfen. Laut VKU nehmen viele Optiker alte Brillen entgegen, die dann sozialen Zwecken zugeführt werden. Beispiele hierfür sind Organisationen wie «Brillen Weltweit» oder lokale Initiativen.

Spenden ist nicht möglich, weil die Brille bereits kaputt ist? Dann gibt es laut VKU für die Entsorgung klare Vorgaben: Brillen mit Gestell und Gläsern aus Kunststoff, gehören in den Restmüll oder – sofern verfügbar – in die Wertstofftonne. Brillen mit Gläsern aus Glas sollten immer im Restmüll entsorgt werden.

Wer sich unsicher ist, macht sich am besten noch einmal beim zuständigen Abfallbetrieb schlau: Viele von ihnen bieten auf ihrer Webseite oder per App eine Sortierhilfe an, mit der man herausfinden kann, wie ein bestimmter Gegenstand richtig entsorgt wird.