Alles für die Klicks: YouTuber inszeniert Flugzeugabsturz

Trevor Jacob wollte mit einem besonders spektakulären Video im Netz Geld verdienen: Er filmte sich beim Flugzeugabsturz, eine dumme Idee!

Von wegen Traumjob YouTuber: Wer davon lebt, Videos im Netz hochzuladen, muss ständig mit Neuem aufwarten. Was heute super läuft, muss morgen getoppt werden. Einfach mal abheben und die Welt von oben filmen – das können in Zeiten von Drohnen alle. Der ehemalige US-Snowboarder Trevor Jacob, 29, landete mit einem spektakulären Crash einen Internethit. Er hatte die Kamera laufen, als der Motor seines Propellerflugzeugs versagte, während er über der Sierra Nevada in Kalifornien unterwegs war. Jacob sprang aus dem Flieger, zog die Reißleine des Fallschirms und filmte sich mit Selfiestick in höchster Gefahr. Ganz schön irre.

Dumm nur, dass unter den vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einige waren, die über Ungereimtheiten stolperten: Warum hat Jacob schon beim Start seinen Fallschirm umgeschnallt? Warum hat er am ganzen Flugzeug Kameras angebracht? Und warum hat er nicht versucht, per Segelflug einen Landeplatz zu erreichen?

Bei Trevor Jacob trudelten nach dem Flugzeugabsturz weitere Fragen ein

Woraufhin weitere Fragen bei Jacob eintrudelten, auf offiziellem Briefpapier von der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA. Diese interessierte sich auch noch für die Absturzstelle und das Wrack. Jacob stellte sich stumm, konnte das aber nicht durchhalten: Im Raum stehen mittlerweile 20 Jahre Gefängnis wegen eines absichtlichen Flugzeugabsturzes plus Behinderung von Ermittlungen.

Jetzt hat Jacob ein Geständnis abgelegt, den Crash absichtlich herbeigeführt zu haben, um mit dem Video Geld zu verdienen. Das Wrack hat er geborgen, in einer Halle zerteilt und in Mülltonnen entsorgt. Seine Fluglizenz ist er schon los, das Gerichtsurteil steht noch aus. Und seine Internet-Community? Hat seitdem nichts mehr von ihm zu sehen bekommen.

