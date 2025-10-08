Wie das Internet einen 40 Jahre alten Song aufspürte

Der Song klingt ganz klar nach den 1980er Jahren, ein bisschen erinnert „Subways of Your Mind“ an Alphaville, ein wenig klingt es nach Joy Division. Aber wer bitte schön hat ihn aufgenommen. Darius, der mit vollem Namen nicht genannt werden möchte, hat sich diese Frage schon eine Ewigkeit gestellt. Er hat den Song 1984 aus dem Radio aufgenommen, aber die Anmoderation verpasst und konnte seine Kassette dann nicht richtig beschriften, deshalb blieb „Subways of Your Mind“ eine unbekannte Freude, „Unknown Pleasures“ nennt Darius sie.

Darius und Lydia starten Internet-Suche nach einem Song aus den 1980er Jahren

Die große Suche danach beginnt 2007, als Darius‘ Schwester Lydia den Mitschnitt ins Netz stellt und die Schwarmintelligenz um mithilfe bei der Suche bittet, wie tagesschau.de jetzt berichtet. Tausende helfen, doch die Band will sich nicht finden. Immer wieder verlaufen Spuren im Nichts. Später entsteht das Forum „The Mysterious Song“ auf der Plattform Reddit. Dort findet ein Radio-Nerd heraus, dass eine Eigenheit im Frequenz-Spektrum auf den Radiosender NDR hindeutet. Doch selbst der Archivar des NDR kann nicht weiterhelfen. Erst das Festivalarchiv der Reihe „Hörfest“ bringt die Lösung.

Kiel: Fex nimmt 1984 Demo-Tape mit ‚Subways of Your Mind‘ auf

Es gab einmal die Kieler Band Fex, zu der sich Michael Hädrichn, Ture Rückwardt und Norbert Ziermann zusammengeschlossen hatten. Die Band nahm 1984 das Demo-Tape mit dem Song auf, bewarb sich damit beim „Hörfest“. Doch die Band löste sich 1985 schon wieder auf. Und von der Internet-Suche bekamen die Musiker 17 Jahre lang nichts mit, bis sie direkt kontaktiert wurden. Jetzt haben sie den Song noch einmal eingespielt, es gibt die Doku der Suche - und die Gewissheit: Hartnäckigkeit lohnt sich.