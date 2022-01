Staatstheater-Intendant Bücker: "Wir haben mehr Vorstellungsabsagen als je zuvor"

Plus Das Staatstheater kann wieder mehr Publikum in die Säle lassen, gleichzeitig spürt das Haus die Auswirkungen der Omikron-Welle. Ein Gespräch mit Staatsintendant André Bücker.

Herr Bücker, sind Sie zufrieden mit den Beschlüssen der Bayerischen Staatsregierung, die Saalkapazitäten von 25 auf 50 Prozent zu erhöhen?



André Bücker: Ja, ich finde es ist absolut richtig, es war überfällig und notwendig, das muss man klar sagen. Bayern hatte als einziges Bundesland diese 25-Prozent-Obergrenze. In allen anderen Bundesländern durften mehr Menschen bei Kulturveranstaltungen eingelassen werden. Übrigens bin ich überzeugt, dass Theater auch bei einer Belegung von 50 Prozent zu den sichersten Orten gehören. Bei uns gilt nach wie vor die FFP2-Maskenpflicht sowie die 2G-Plus-Regel.