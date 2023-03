Autor Georg Klein: "Das Schreiben bleibt ein zartes Pflänzchen"

Georg Klein feiert seinen 70. Geburtstag mit einem Erzählband und kehrt damit in seine Heimat Augsburg zurück – und zu den Wurzeln seines Traums vom Leben als Schriftsteller.

Herr Klein, in Ihrem neuen Erzählband tritt ein Schriftsteller auf, dessen Schreiben mit steigendem Alter nach und nach versiegt. Sie werden 70 – welche Art von Autor sind Sie: Der Typ, für den Leben auch Schreiben ist, der also schreiben wird, solange er lebt – oder der Typ, der irgendwann sagen kann, er habe geschaffen, was er zu schaffen hatte?

Georg Klein: Leider liegt es nicht in meiner Macht, mich frei für die eine oder für die andere Variante von Autorschaft zu entscheiden. Das Schreiben bleibt stets ein zartes Pflänzchen, das gedeihen oder kränkeln, fortdauern oder jählings eingehen kann. Mein Traum wäre es schon, mich bis zuletzt frühmorgens an einen poetischen Text setzen zu dürfen. Aber Autorschaft kann sich ruckzuck als endlich erweisen. Nichts garantiert einem das Schreibvermögen über den Tag hinaus. Übrigens gilt dies auch für das Lesen! Lesend wie schreibend bewegen wir uns auf vergleichbar ungesichertem Gelände. Glücklich, wer den wundersamen Akt literarischer Lektüre bis ganz zuletzt zu genießen vermag! Glückskinder rarer Art kommen mit ihrer Schriftstellerei genauso weit. Drücken Sie mir die Daumen!

Bedeutet Ihnen der runde Geburtstag eigentlich etwas? Wird gefeiert? Und ist der Erzählband so etwas wie eine Feier dazu?

Klein: Wenn ich mich recht erinnere, war mein 10. Geburtstag der letzte, den ich richtig gefeiert habe. Danach meinte meine Mutter, ich sei zu alt, um Kerzchen auf einer Torte auszupusten. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten habe ich mich dann zu einer Art Geburtstagsphobiker entwickelt. Am liebsten hätte ich das ominöse Datum ganz vergessen. Aber mit Ihrer Einschätzung des neuen Erzählbands liegen Sie richtig: Es gefällt mir, dieses Buch als ein Geschenk an mich zu verstehen. Alle, die an seinen Geschichten mitgewirkt haben, indem sie mir etwas berichteten, mich inspirierten und ermutigten, bilden dieses Mal eine klammheimliche Feierrunde, halten ihre Kerzlein hoch und überlisten so meine eingefleischte Scheu vor dem schrecklich runden Jahrestag …

Eine Erzählung im Buch beginnt mit einem 16-Jährigen in Augsburg, der davon träumt, Schriftsteller zu werden – und dem wir schließlich ein halbes Leben später in Berlin-Neukölln wiederbegegnen, als sich sein Traum endlich doch noch erfüllt hat. Darin steckt eine Menge Biografisches. Wie erinnern Sie heute die Zeit, als vor 25 Jahren endlich Ihr erster Roman erschien, nachdem Sie Jahrzehnte lang Ihr Leben aufs Schreiben ausgerichtet hatten?

Klein: Wenn ich einen einzigen Moment herausgreifen darf: Herbst 1998 rief mich ein Freund an, um mir zu sagen, er habe gerade beim samstäglichen Zeitunglesen die erste Besprechung meines Romans „Libidissi“ entdeckt. Wenn ich wolle, könnte er mir die Rezension nach Ostfriesland faxen. Natürlich wollte ich! Seit jenem Nachmittag vor 25 Jahren überwältigen mich unweigerlich die schönsten Geburtstagsgefühle, wenn ich irgendwo ein mehr oder minder betagtes Faxgerät losrattern höre …

Jenem 16-jährigen Ich in der Erzählung wird von einem Guru, der „Nietzsche“ genannt wird, die Voraussetzung des Schreibens erklärt: dass das, was man an Wissen erwerbe, jene Dünnflüssigkeit besitze, die es dem in der sogenannten Tradition Schwimmenden erlaube, ein Werk zu schaffen. Und weiter: „Gerade die starken Flossen und die muskulösen Schwänze tobten allzu exzessiv im Süßrahm des Gewussten. Dabei schlügen sie ihr Medium allmählich fest, und schließlich gebe es kein Entkommen aus der geisttötend steif gewordenen Sahne.“ Ist das Georg Kleins Auffassung?

Klein: Ich teile durchaus nicht alle Ansichten, die die Figuren des neuen Erzählbands äußern! Und die Passage, die Sie zitieren, stammt aus dem Mund einer besonders fragwürdigen Gestalt. Aber ganz falsch scheint mir jener „Guru“ das, wovon er spricht, nicht einzuschätzen. „Wissen“ ist fast nie neutral und als geistige Alltagskost nicht selten mit Vorsicht zu genießen. Oft bin ich mit meinem schönsten Bescheidwissen gar nicht so weit von bornierter Bescheidwisserei entfernt. Wenn ich ein solides Sachbuch oder eine gut recherchierte Reportage lese, genieße ich den souveränen Umgang mit dem, was wir Fakten nennen, aber zugleich weiß ich aus Erfahrung, dass sich eine üppige Fülle bester Informationen nachteilig auf den poetischen Schreibprozess auswirken kann. Viel über eine Sache zu wissen hat seinen Preis. Auch wenn es paradox klingt: Die Poesie liebt nicht selten eher die Diät.

Ihr Schreiben, das offenbart sich auch im neuen Band, wirkt dabei immer offen für eine Sphäre jenseits des rein Rationalen, „Gewussten“. Das können Erscheinungen wie Lichtwesen sein bis hin zum Leibhaftigen, das kann geheimnisvoll beseelte Natur, das können Begegnungen über die Grenzen der Zeit hinweg sein. Wie kommen diese Traum-, diese mythischen Bilder zu Ihnen?

Klein: Ich glaube, dass jeder von uns unweigerlich in mehreren Wirklichkeiten lebt. Die Wirklichkeit unserer Körpererfahrung deckt sich zum Beispiel nicht zwangsläufig mit dem, was gesellschaftliche Instanzen wie die Medien oder die Medizin über die Umstände unserer Leiblichkeit zu wissen behaupten. Die Wirklichkeit unseres Erinnerns gerät schnell in Widerspruch zu dem, was uns das Gedächtnis anderer über die gemeinsame Vergangenheit erzählt. Jede Nacht beweist uns der Traum, wie sich aus Bekanntem und Unbekanntem eine eigenständige Wirklichkeit bauen lässt. Auch Kunsterfahrung kann so heftig sein, dass sie uns, während sie sich vollzieht, ein zwingendes Wirklichkeitsgefühl suggeriert. Wir müssen diese Wirklichkeiten beständig synchronisieren, um nicht an unserem Verstand zu zweifeln. Während das Getriebe der Synchronisation arbeitet, während unsichtbare Rädchen rasant schnell ineinander greifen, entsteht immer aufs Neue die Illusion, es gäbe eine einzige, gut gesicherte Wirklichkeit, die sogenannte Realität. Dort, wo sie zustande kommt, kann unsere Fantasie aber auch Bilder ohne Ende entstehen lassen. Der scheinbar verrückte Einfall entspringt dabei unter Umständen einer kleinen Übertragungsstörung. Um im mechanischen Bild zu bleiben: Ein Zahnrad quarrt, ohne zu blockieren, ein geistiger Keilriemen quietscht, ohne zu reißen …

Dazu kommt eine kunstvolle Eigenwilligkeit in der Sprache, die Sie kaum mit jemandem in der Literatur vergleichbar erscheinen lässt. Wie haben Sie dazu gefunden, hatten Sie Vorbilder?

Klein: Ich glaube, Ihre Frage zielt über das „Wie“ auf das „Woher“ des merkwürdigen Phänomens, das wir „Stil“ nennen. Wie jemand schreibt, hat in seinen Anfängen vermutlich immer mit Nachahmung zu tun. Allerdings wage ich zu behaupten, dass ich nie in die Versuchung geraten bin, die Schreibweise eines Autors oder einer Autorin zu kopieren. Aber bereits während ich als Bub dem Reden der Erwachsenen lauschte und früh selbst zu erzählen begann, beobachtete ich, dass das „Wie“ entscheidend für die Aufmerksamkeit war, die das Berichtete erringen konnte. Es könnte gut sein, dass ich einige wenige Erzähler meiner Kindheit, vor allem meine Mutter und meinen Bruder, bis auf den heutigen Tag nachahme, ohne dies je zu bemerken. Sie sind und bleiben meine unerkannten Helden. Überhaupt habe ich die Wirkung des mündlichen Erzählens auf mein Schreiben lange unterschätzt. Manchmal wache ich aus Träumen auf, in denen ich eben noch in ein Gespräch vertieft gewesen bin, und habe dann nicht nur die Stimme, sondern auch die Sprechweise meines Gegenübers im Ohr. Unheimlich, wie es einem meiner Träume vor kurzem gelang, meine erste Volksschullehrerin Fräulein Felicitas Sailer mit ihrer „richtigen“ Stimme und bezwingend eindringlich zu mir reden zu lassen! Ich weiß nicht, inwieweit sie ein „Vorbild“ für mich war, eine besondere „Vorsprecherin“ ist sie bestimmt gewesen.

In den Geschichten tauchen immer wieder Symptome unserer krisenhaften Gegenwart auf: Plastik im Meer, das allerdings auch zu neuem Leben führt; eine Pandemie, die viel symbolischer im Ausbreiten eines wortwörtlichen „Herzsturzes“ aus dem Körper besteht … Ihre Art der Anverwandlung der Ungewissheit, der Verarbeitung einer Sorge?

Klein: Die Welt ist zu groß, um sich als ein einzelnes Gemüt jeden Tag aufs Neue um sie zu sorgen. Kein Herz wäre hierfür weit genug, keine Schulter ist stark genug, die Sorge für das Ganze zu tragen. Ich finde, Literatur sollte das eine oder andere Schlupfloch schaffen, durch das wir, lesend und fantasierend, aus Angst und Ungewissheit entkommen können. Natürlich geht so etwas nur episodisch, also zeitweise. Aber die knappe Spanne, während der wir den drängenden Sorgen entrinnen dürfen, scheint mir kostbar. Ich bin ein Eskapist auf Zeit.

Und schreiben Sie derzeit schon an einem neuen Roman?

Klein: Wenn Sie es nicht weitersagen: Ja! Aber noch ist er ein empfindliches Pflänzchen, das vor allzu neugierigen Blicken behütet werden muss.

Cover des neuen Klein-Buchs "Im Bienenlicht" mit Erzählungen. Foto: Rowohlt Verlag

Der Autor und das Buch

Georg Klein wurde vielfach für sein Werk ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis. Für „Roman unserer Kindheit“, einem von zwei Büchern, die in seiner Heimat Augsburg spielen, erhielt er den Preis der Leipziger Buchmesse. Er lebt mit Familie in Ostfriesland. Sein neuer Erzählband heißt Im Bienenlicht (240 S., 24 €) und ist bei Rowohlt erschienen.