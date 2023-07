Buhlschaft-Schauspielerin Valerie Pachner: "Sterben lernen heißt leben lernen"

Valerie Pachner spielt in der "Jedermann"-Inszenierung der Salzburger Festspiele Buhlschaft und Tod. Im Gespräch erzählt sie, wie es dazu kam, wie sie mit dem neuen Interesse an ihrer Person zurechtkommt.

Frau Pachner, der „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen mit seinem Staraufgebot an Darstellern ist immer auch ein Event. Man hat fast das Gefühl, dass das die Theaterarbeit überschattet.



Valerie Pachner: Nein, auf keinen Fall. Wir haben ganz konzentrierte Proben, in denen wir uns inhaltlich mit den Figuren und Szenen auseinandersetzen, und das, was dazu kommt an Event und Spektakel, das ist der Bonus. Denn natürlich ist es toll und einzigartig, dass ein Stück so viel Aufmerksamkeit bekommt.

Trotzdem haben Sie gezögert, die Rolle der Buhlschaft anzunehmen.



Pachner: Diese Rolle ist ja nicht sehr groß, 50 Verse, und ich hatte die Idee, ob man in einer separaten Veranstaltung nicht einen Monolog der Buhlschaft aufführen könnte, in dem sie mehr Raum bekommt und man noch einmal anders über sie reflektieren kann. Aber das ist logistisch nicht möglich. Als ich dazu die Rolle des Todes angeboten bekam, hat das mein Interesse geweckt. Die künstlerische Herausforderung der Doppelbesetzung ist nun sehr befriedigend für mich.

Zuletzt hatten Sie für Film und Fernsehen gearbeitet. Die Salzburger Festspiele sind nun Ihre Rückkehr zum Theater.



Pachner: Ja, ich hatte am Münchner Residenztheater angefangen und bin dort vier Jahre geblieben. Aber ich hatte schon während dieser Zeit gedreht, und das wurde immer mehr. Da ließ sich die Filmkarriere mit einem festen Engagement nicht mehr vereinbaren. Zu dieser Zeit hat es mir auch mehr entsprochen, dass man beim Film projektbezogen arbeitet. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt durch die Proben zum „Jedermann“ gerade wieder sehr beseelt bin vom Theater. Ich bin glücklich, mehr mit der Sprache zu arbeiten.

Diese Sprache ist aber gerade im „Jedermann“ eine besondere, auch eine gar nicht so leicht zugängliche.



Pachner: Ja, Hoffmannsthals Sprache ist wirklich sehr besonders, macht mir aber sehr viel Spaß. Ich mag dieses „nit“ und all die anderen altertümlich anmutenden Wörter. Sie ist manchmal sehr einfach, aber teilweise auch sehr tricky. Man muss schon sehr aufpassen, die Dialoge gut mitzudenken und sich nicht zu sehr vom Reim leiten zu lassen. Aber das ist es, worauf ich mich auch so gefreut habe, mich mal wieder in die Sprache hineinzubeißen.

Wie gehen Sie damit um, dass Sie mit dieser Rolle nun zur öffentlichen Person werden?



Pachner: Ich war es bisher gewohnt, über meine Filme inhaltlich zu sprechen, beim „Jedermann“ schwingt jetzt auch mehr Persönliches mit. Das ist nicht unbedingt das, was ich gerne habe, aber ich weiß, dass es dazugehört. Und ich akzeptiere es.

Auch wenn wir jetzt nicht über rote Kleider und die Länge Ihrer Haare reden wollen, aber an der Buhlschaft entzünden sich ja regelmäßig Diskussionen um Körperbilder, Weiblichkeit und Sexismus. Einige Ihrer Vorgängerinnen mussten sich schlimmste Schmähungen anhören. Wie begegnen Sie dem?



Pachner: Das war das Zweite, das ungewöhnlich für mich war: dass Themen auf mich zukommen, die gar nichts mit dem Stück zu tun haben. Für mich geht es im „Jedermann“ nicht um die Frauenfrage. Aber, das ist das Faszinierende an diesem Unterfangen – und ich sage bewusst Unterfangen, denn für mich ist es mehr als ein Theaterstück –, dass sich ganz andere Fragen an die Buhlschaft hängen. Ich finde das gar nicht so schlecht, weil man damit diesen Themen eine Plattform geben kann. Aber man darf nicht vergessen, dass die Buhlschaft eine von vielen Figuren ist, mit denen Jedermann in Kontakt tritt. Deshalb kann sie all dem, was in den Diskussionen um diese Rolle und ihre Darstellerin mitschwingt, nicht gerecht werden, einfach auch, weil diese Rolle so klein ist. Ich kann ja nur das spielen, was da ist.

Verena Altenberger spielte die Buhlschaft im "Jedermann" in den vergangenen zwei Jahren. Ihre Kurzhaarfrisur sorgte für Diskussionen. Foto: dpa

Was da ist, ist eine Frauenrolle, die vor über 100 Jahren geschrieben wurde. Wie wollen Sie die Buhlschaft zeitgemäß interpretieren?



Pachner: Wenn man sich die Szene zwischen Buhlschaft und Jedermann genauer anschaut, dann sieht man, dass er derjenige ist, der unsicher ist; der fragt, ob sie ihn liebt. Da ist überhaupt keine Unterwürfigkeit, die auf Alphamännlichkeit trifft, sondern Unsicherheit, Suchen, Zärtlichkeit. Für mich ordnet sich die Buhlschaft nicht unter, aber sie ist voller Hingabe und das ist eine tolle Eigenschaft. Ihre Liebesfähigkeit, ihre Offenheit, das Mitgefühl, das sie für Jedermann hat, berühren mich sehr. Das ist sehr zeitgemäß. Mit diesen Eigenschaften der Buhlschaft, also der Liebschaft, wie man auch sagen könnte, denn die Buhlschaft könnte ja auch ein Mann sein oder eine non-binäre Person, setze ich mich sehr intensiv auseinander. Mich beschäftigt dieses allegorische Gewicht der Figur mehr als ihr Frausein. Der Buhlschaft Liebe, Leben, Lebendigkeit ist das, was mich an der Rolle am meisten interessiert – natürlich auch in Verbindung mit dem Tod, weil der ja quasi das Gegenteil personifiziert.

Valerie Pachner (l), Buhlschaft-Darstellerin und Michael Maertens, Jedermann-Darsteller spielen bei den Salzburger Festspielen 2023. Foto: Barbara Gindl/APA, dpa

Ja genau, lassen Sie uns mal auf den Tod zu sprechen kommen, den Sie ebenfalls verkörpern. Wo liegt da die Verbindung?



Pachner: Das werden die weiteren Proben zeigen. Gerade suche ich mehr nach den Gegensätzen in den beiden Figuren. Denn was wir natürlich nicht erzählen wollen in der Inszenierung, ist die Liebe oder Femme fatale, die den Tod bringt. In diese Richtung denke ich das nicht. Aber eine Verbindung ist natürlich schon dadurch gegeben, dass man immer erkennen wird, dass ich es bin, die in beiden Rollen steckt. Und das kann bei den Zuschauern etwas Spannendes in Gang setzen.

Wie gelingt es Ihnen, in der Aufführung von der Buhlschaft zum Tod umzuspringen?



Pachner: Das wird man sehen, ich bin zuversichtlich, weil ich auch schon öfter im Theater Stücke mit mehreren Rollen gespielt habe. Aber es wird einen sehr, sehr schnellen Umzug geben müssen.

Womit wir dann doch wieder bei der Kleiderfrage sind. Allzu viele Haken und Ösen darf das Kleid da wohl nicht haben.



Pachner (gespielt ernst): Darüber darf ich noch nicht sprechen.

Dann also wieder zu Substanziellerem. Warum ist „Jedermann“ auch nach über 100 Jahren noch so erfolgreich – abgesehen davon, dass das Stück zur DNA der Salzburger Festspiele gehört?



Pachner: Es ist ein Stück, das unheimlich viel enthält. Gerade die Frage des Loslassens und Sterben-Lernens, die ja auch die Frage nach dem Leben-Lernen einschließt. Wie habe ich gelebt, wie sollte ich leben, wie möchte ich leben. Jedermann geht ja mit den Werken in den Tod, sie sind die einzigen, die ihn begleiten. Entscheidend ist also das, was er getan hat. In der Setzung dieser Inszenierung, die auch eine dystopische Ausrichtung haben wird, geht es nicht nur darum, wie man für sich selbst lebt, sondern welche Konsequenzen das Leben für andere hat. Das ist ja auch eine entscheidende Überlegung im Hinblick auf die Klimadebatte. Das muss man nicht mal reindichten. Da geht es darum, wie wir jetzt leben.

Weil Sie es vorhin angesprochen haben: Könnte auch der Jedermann eine non-binäre Person oder eine weibliche Rolle sein?



Pachner: Dass es ein reicher Mann ist, der im Mittelpunkt steht, mit dem abgerechnet wird, das hat auch mit dem Status quo zu tun. Man könnte den Jedermann durchaus auch mit einer Frau besetzen. Aber es ist ja auch heute noch so, dass Männer diejenigen sind, die die meiste Macht, das meiste Geld haben und in den entsprechenden Positionen sind, da ist es nur folgerichtig, dass es auch ein Mann ist, der den Jedermann spielt. Es spiegelt unsere immer noch patriarchal geprägte Gesellschaft wider.

Über die patriarchalen Strukturen wird ja auch im Theater und Film viel gesprochen. Wie sehr beschäftigt Sie das?



Pachner: Das beschäftigt mich natürlich sehr. Ich habe meine Projekte schon von vornherein danach ausgesucht, ob ich eine gute Beziehung zu den Regisseuren und Regisseurinnen finde. Es ist wichtig, dass Missstände jetzt offen gelegt werden und es ist nötig, dass diese Debatte auch Männer führen, weil die Strukturen nun mal so sind. Warum bekomme ich diese Feminismusfragen gestellt und nicht der Jedermann-Darsteller? Warum spricht man über das Kleid der Buhlschaft, aber nicht über den Anzug des Jedermann?

Wenn man sich Ihren Lebenslauf ansieht, hat man nicht das Gefühl, dass der Schauspielberuf Ihre erste Wahl war. Nach der Schule gingen Sie erst einmal für ein Jahr nach Honduras. Warum das?



Pachner: Ich wollte einfach weg. Weg von zu Hause, weg aus Österreich, weg aus Europa, weg aus dem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Es war mir ganz klar, dass ich nicht gleich studiere und wieder in ein System kommen will. Deshalb habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht, habe mit Straßenkindern gearbeitet, auch Theater mit ihnen gespielt. Das Schauspielen fand ich sehr schön, aber ich konnte mir nicht vorstellen, das beruflich zu machen. Nachdem ich aus Honduras zurückkam, hatte ich sehr stark das Gefühl, dass ich etwas für die Welt tun muss. Deshalb habe ich zuerst Internationale Entwicklung studiert. Aber schon während dieser Zeit war ich wieder in Theatergruppen, habe herumexperimentiert und mich gefragt, was es für die Welt bringt, wenn ich Schauspielerin werde. Ich habe wirklich eine Zeit lang gebraucht, bis ich mir das zugestanden habe.

Und wie konnten Sie diese beiden Seiten in Ihnen dann versöhnen?



Pachner: Wenn man etwas für sich tut, kann man auch der Welt mehr zurückgeben. Ich habe festgestellt, dass mir dies mehr entspricht als dieser Anspruch, die Welt zu retten oder sie zu belehren. Ich kann niemanden belehren, weil ich nicht weiß, wie es besser ist. Und abgesehen von dem Unterhaltungsaspekt meines Berufs ist es so, dass man den Menschen mit der Kunst Themen nahebringt, über die man reflektieren kann, die berühren, helfen im eigenen Schmerz oder Verständnis bringen. Ich wähle viele Projekte danach aus, ob sie dem gerecht werden.

Wie wird „Jedermann“ dem gerecht? Was möchten Sie den Zuschauern mitgeben?



Pachner: Sterben lernen heißt leben lernen. Wie kann ich leben, dass ich in dem Moment, in dem ich sterbe, empfinde, dass ich richtig gelebt habe.

Zur Person: Valerie Pachner wurde 1987 in Wels, Oberösterreich, geboren und studierte am Max Reinhardt Seminar Schauspiel. Ihr erstes Engagement erhielt sie 2013 am Residenztheater München. 2016 erhielt sie den Bayerischen Kunstförderpreis. Parallel zu ihrer Bühnenarbeit spielte sie in Filmen wie "Egon Schiele: Tod und Mädchen". 2017 verließ sie das Residenztheater, um sich ganz auf die Filmarbeit zu konzentrieren. Sie drehte mit Terence Malick "Ein verborgenes Leben", mit Marie Kreutzer "Der Boden unter den Füßen" und war in Filmen wie "The King´s Man", "Phantastische Tierwesen Teil 3" und zuletzt in der Western-Serie "The English" zu sehen. Premiere der Neuinszenierung des "Jedermann" von Michael Sturminger, in der Valerie Pachner Buhlschaft und Tod spielt, ist am 21. Juli. Die Salzburger Festspiele dauern vom 20. Juli bis 31. August.