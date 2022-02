Catriona McKinnon: „Ich schlage einen neuen Straftatbestand vor“

Die Klimaforscherin Catriona McKinnon ist überzeugt: Die Natur sie braucht unsere Solidarität. Zur Durchsetzung schwebt ihr ein internationales Haftungsprinzip vor.

Was bedeutet Hoffnung für Sie?

Catriona McKinnon: Hoffnung entsteht in der Lücke zwischen dem Ungewissen und dem Möglichen. Wenn man Hoffnung hat, dass etwas geschieht, glaubt man, dass man den zukünftigen Zustand der Welt erschaffen kann – selbst wenn es unwahrscheinlich ist. Ich würde mich in dem Sinne als zuversichtliche Pessimistin beschreiben.

Was ist das Verhältnis von Hoffnung und Gerechtigkeit?

McKinnon: Hoffnung ist für die Gerechtigkeit fundamental. Wenn man glaubt, dass es unmöglich ist, Gerechtigkeit herzustellen, ersetzt man Hoffnung durch Verzweiflung. Das kann zu einer Schwächung des Willens führen, zu Apathie und weniger Widerstand gegen Ungerechtigkeit und die Mächte, die sie herbeiführen.

Was ist Klimagerechtigkeit?

Lesen Sie dazu auch

McKinnon: Klimagerechtigkeit rückt die Tatsache ins Rampenlicht, dass der Klimawandel sich nicht auf alle Menschen gleich auswirkt. Wir sprechen oft so vom Klimawandel, als sei er ein Problem, das die Menschen verbindet – aber die Realität ist, dass manche Menschen weit mehr leiden werden als andere: Und zwar die Ärmsten der Welt, Frauen und Indigene. Zukünftige Menschen sind auch bedroht. Klimagerechtigkeit lenkt den Blick auf die ungleiche Verteilung von Verwundbarkeit durch Klimafolgen. Und Klimagerechtigkeit verlangt von denjenigen mit mehr Resilienz, Macht und Vorteilen, die Hauptlast der Maßnahmen gegen den Klimawandel zu tragen.

Wie unterscheidet sich Klimagerechtigkeit von anderen Herausforderungen der Gerechtigkeit?

McKinnon: Klimagerechtigkeit zwingt uns, darüber nachzudenken, wie schlecht unsere politischen Institutionen und Gepflogenheiten dazu geeignet sind, unsere Zukunft langfristig zu sichern und die Interessen von Menschen und anderen lebenden Wesen zu berücksichtigen. Das ist besonders schwer für jüngere Menschen – uns fehlt ein Sinn für intergenerationelle Gerechtigkeit.

Wie könnten politische Institutionen besser gerüstet werden, um auf den Klimawandel zu reagieren?

McKinnon: Die politische Philosophie und die Klimaethik haben begonnen, diverse Vorschläge zu machen – etwa die Idee eines Ombudsmanns für zukünftige Generationen. Wir müssen auch sicherstellen, dass Konzerninteressen und Profitdenken die Politik nicht so beeinflussen wie heute. Unglücklicherweise war die amerikanische Entscheidung, Konzerne mit Personen gleichzusetzen und ihnen das Recht auf freie Meinungsäußerung einzuräumen, ein schwerer Rückschlag für schnelles Handeln gegen den Klimawandel.

Es gibt Bestrebungen, nicht-menschliche Akteure wie Meere oder Flüsse rechtlich zu Personen zu erklären.

McKinnon: 2017 wurde der Whanganui River in Neuseeland zum ersten Fluss der Welt, der juristisch als Person betrachtet wird und damit über juristisch durchsetzbare Rechte verfügt. Heute gibt es eine ganze Bewegung um dieses Konzept, das in der Ökophilosophie verwurzelt ist. Aber es gibt auch Stimmen, die infrage stellen, ob es wirklich der richtige Weg ist, einfach die rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen und die Rechte der nicht-menschlichen Natur zu erweitern – oder ob wir stattdessen unsere Vorstellungen von Natur, also den existierenden konzeptionellen Rahmen über Bord werfen und neu anfangen sollten.

Wie würde ein solches neues Denksystem aussehen?

McKinnon: Ein Problem dabei, der Natur Rechte zu geben, ist, dass Rechte in einem starr am Buchstaben des Gesetzes ausgerichteten System gegen andere Inhaber von Rechten stehen. Das ist kein gutes Modell, wie wir uns zur Natur verhalten sollten. Wir müssen unsere Verbindung zur Natur wieder entdecken, sodass wir erkennen können, dass die Natur unsere Heimat ist – nicht eine Ressource, die dazu da ist, ausgebeutet zu werden. Andererseits läuft uns die Zeit davon. Vielleicht bedeutet die Dringlichkeit der Klimakrise, dass wir das meiste aus den bestehenden Systemen machen sollten, um das zu schützen, was noch bleibt.

Wenn Hoffnung ein Gefühl ist und Gesetze das Resultat von rationalen Prozessen sind – gibt es dann einen Weg, diese zwei Bereiche zu vereinen, die dualistische Weltanschauung zu überwinden und Klimagerechtigkeit herzustellen?

McKinnon: Hoffnung reicht nicht. Wut muss sicherlich eine Rolle spielen, ebenso Enttäuschung und Mut. Und Solidarität ist eine sehr wichtige Dimension – Solidarität mit der Natur. Die Klimakrise zwingt uns, weitreichender und kreativer zu denken. Klimagerechtigkeit sollte die bestehenden Gesetze dazu benutzen, Wege aus der Klimakrise zu definieren – und gleichzeitig dazu ermutigen, neue Visionen zu finden, wie man bescheidener auf der Erde lebt.

Sollten Akademiker:innen mehr zu Aktivist:innen werden?

McKinnon: Ich bin keine Aktivistin, vor allem aufgrund meiner Persönlichkeit. Ich bin ziemlich introvertiert, ich wäre einfach keine gute Aktivistin. Gerade Klimaforscher:innen sehen sich mit einer Vielzahl an schweren Entscheidungen konfrontiert. Viele sind zu Tode geängstigt von dem, was sie über die Klimakrise wissen, und wollen es am liebsten von den Dächern brüllen und die Autorität einsetzen, die sie als Wissenschaftler:innen haben. Aber es besteht das ernsthafte Risiko, die eigene Autorität zu untergraben, indem sie sich als Aktivist:innen in die Arena begeben.

Sie arbeiten an einer politischen Theorie des Klimawandels – aus welchen Elementen besteht diese Theorie?

McKinnon: Wir sollten den Kampf gegen den Klimawandel zu den ethischen Idealen hinzufügen, die im internationalen Strafrecht verankert sind. Ich schlage einen neuen Straftatbestand vor, den ich „Posterizid“ nenne – Verhalten, das die menschliche Spezies dem Risiko aussetzt, auszusterben. Ich will, dass gewisse Repräsentanten stellvertretend haftbar sind für das Gebaren großer Gemeinschaften – wie etwa Konzerne –, die uns Risiken aufbürden. Das internationale Strafrecht befasst sich mit Verhalten, das „das moralische Gewissen schockiert“, in diesem Fall das Gewissen der Menschheit. Auf den „Posterizid“ trifft das sicherlich zu.

Wie würde es genau aussehen, wenn „Posterizid“ zu einer strafbaren Handlung gemacht würde?

McKinnon: Das internationale Strafrecht ist ja dafür bekannt, dass es keinen Biss hat, wenn man an die Verfolgung und Bestrafung von abscheulichen Übeltätern denkt. Der echte Wert des internationalen Strafrechts liegt darin, dass es Ausdruck der grundlegenden Ideale ist, die die menschliche Gemeinschaft zusammenhalten. Ein Beispiel: Auch wenn die meisten Organisatoren von Völkermorden im internationalen Strafgerichtshof nicht vor Gericht kommen, ist doch das Konzept des Genozids Teil unseres moralischen Gewissens geworden; darüber können wir froh sein, glaube ich. Das Verbrechen des „Posterizids“ könnte das moralische Gewissen der Öffentlichkeit auf ähnliche Weise prägen.

Wo sehen Sie Verbündete in diesem Kampf?

McKinnon: Junge Leute, ohne Frage. Das ist ein Teil dessen, was Hoffnung so wichtig macht: Wenn junge Menschen die Hoffnung verlieren, dann sind wir alle verloren. Wenn es um die akademische Arbeit geht, ist es ja schon zu einem Klischee geworden, dass wir über die traditionellen Grenzen zwischen den Disziplinen hinweg zusammenarbeiten müssen. Ich glaube, Philosophen sind besonders dazu geeignet, in dieser Hinsicht zu führen, denn sie beschäftigen sich mit Fragen zur Umweltkrise, die alle interessieren.

Können Sie diesen Satz vervollständigen: Für mich ist das persönlich, weil …

McKinnon: … ich ein Mensch bin, der mit der Klimakrise lebt. Ich finde, das sollte für jeden persönlich sein. Das passiert nicht da draußen. Das passiert in unserem Leben.

Zur Person: Catriona McKinnon ist Professorin für politische Theorie an der englischen Universität in Exeter. Sie forscht über Klimagerechtigkeit und Klimaethik.

*****

Die Interview-Serie über eine bessere Zukunft entsteht durch die Zusammenarbeit mit „The New Institute“. The New Institute ist eine Neugründung in Hamburg, deren Ziel die Gestaltung gesellschaftlichen Wandels ist. Seit Herbst 2021 arbeiten hier bis zu 35 Fellows aus Wissenschaft, Aktivismus, Kunst, Wirtschaft, Politik und Medien gemeinsam leben und an konkreten Lösungen für die drängenden Probleme in den Bereichen von Ökologie, Ökonomie und Demokratie. Gründungsdirektor ist Wilhelm Krull. The New Institute ist eine Initiative des Hamburger Unternehmers und Philanthropen Erck Rickmers. Mehr Informationen unter www.thenew.institute