Interview

18:51 Uhr

Christof Trepesch über die Lage in Museen: „Das ist eine Tragödie!“

Wer derzeit in ein bayerisches Museum geht, der hat praktisch ganze Säle für sich allein – wie auch hier den Festsaal im Augsburger Schaezlerpalais. Hintergrund ist die 2G Plus-Regel.

Plus Weil in Bayerns Ausstellungshäusern 2G-Plus gilt, gehen die Besuche drastisch zurück. Christof Trepesch, selbst Museumschef, hat daher Forderungen an die Politik.

Von Rüdiger Heinze

Die Arbeitsgemeinschaft der Museen in Bayern klagt über einen besonders starken Besucherrückgang, nachdem die 2G-Plus-Regelung auch für ihre Häuser eingeführt worden ist. Sie fordert deshalb gegenüber der Politik, dass Museen nicht mehr als „Freizeiteinrichtungen“ betrachtet werden, sondern als Bildungseinrichtungen – mit den daraus resultierenden Besuchserleichterungen. Wir sprachen mit Christof Trepesch, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft.

