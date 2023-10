Interview

Christoph Maria Herbst im Interview: "Ich hatte keine Hochzeit wie im Film"

Christoph Maria Herbst als Dieter in einer Szene des Films "Ein Fest fürs Leben". Der Film kommt am 19. Oktober in die deutschen Kinos.

Plus Christoph Maria Herbst spielt die Hauptrolle im Film "Ein Fest fürs Leben". Im Interview erklärt er, wie er mit Chaos klarkommt und "Barbie"-Fan wurde.

In "Ein Fest fürs Leben" organisiert Ihre Figur Hochzeitsfeiern. Wie ist Ihr eigenes Verhältnis zu Partys?



Christoph Maria Herbst: Ich bin nicht der wahnsinnig große Festfeierer. Ich konzentriere mich gern auf mein Gegenüber und bin zu sehr ein Freund des gesprochenen Wortes, weil ich mich zu sehr für den anderen interessiere und etwas über ihn erfahren will. Aber bei Festen riecht es irgendwie nicht gut oder die Musik ist zu laut. Ich bin auch nicht der große Tänzer. Aber ich will es nicht komplett für mich ausschließen, speziell wenn mich enge Freunde einladen.

Muss man in Ihrer Branche nicht immer wieder an glamourösen Veranstaltungen und Empfängen teilnehmen?



Herbst: Ich habe eine Entourage von Leuten, die mir ab und zu in den Hintern treten: ‚Jetzt hab‘ dich nicht so. Das tut dir ganz gut, wenn du mal hingehst.‘ Das Geheimnis besteht dann darin, nicht zu inflationieren. Die Dosis macht das Gift. Ich versuche also diese Besuche gering zu halten, und wenn sie dann mal stattfinden, ist das gut für alle Beteiligten.

