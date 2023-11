Interview

06:00 Uhr

Autorin Camille Laurens: „Die Liebe ist eine fundamentale politische Frage“

Plus Das Buch „So wie du mich willst“ erzählt von einer Frau, die eine Liebesgeschichte mit einem jüngeren Mann eingeht. Ein Gespräch mit der Autorin Camille Laurens.

Von Birgit Holzer

Sie gelten als Vertreterin der Autofiktion, bei der autobiografische Elemente und Erfindung vermischt werden. Wie viel Camille Laurens steckt in Ihren Geschichten?



Camille Laurens: In Frankreich wird Autofiktion oft abwertend betrachtet, deshalb lehnen viele Autorinnen und Autoren dieses Etikett ab. Manche verbinden es mit einer Art narzisstischem Bekenntnis, dem Erzählen unbedeutender, kleiner Geschichten. Oft wird die Kritik mit Frauen assoziiert, sie ist meist misogyn. Davon abgesehen stört mich der Begriff nicht, weil ich es für sehr interessant halte, seine eigenen erlebten Erfahrungen zu behandeln, so als gehe es um eine Romanfigur.

Ab dem 1995 erschienen Buch „Philippe“ über den Tod Ihres Sohnes kurz nach der Geburt begannen Sie, über persönlich Erlebtes zu schreiben. Wie kam dieser Wechsel?



Laurens: Ich habe zuvor drei eher klassische Kriminal- oder Detektivromane verfasst und verwob darin wie jeder Schriftsteller Elemente meines eigenen Erlebten, aber auf verdeckte Weise. Nach diesem tragischen Ereignis merkte ich, dass mir das nicht mehr möglich war, es erschien mir frivol, oberflächlich. Ich fragte mich, warum ich Figuren oder Handlungen erfinden sollte, wo es doch schon so viel in meinem eigenen Leben zu verstehen gibt. Marcel Proust sprach vom „inneren Buch“: Alles, was wir erlebt haben, ist dort abgedruckt. Das ist genau die Vorstellung, die ich von meiner Arbeit, die eine Berufung ist, habe: Mein inneres Buch in Worte zu übersetzen für die anderen und für mich selbst.

