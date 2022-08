Die Ringe der Macht: "Die Frage ist: Wie gut werden diese Adaptionen?"

Plus Das sagt Tobias M. Eckrich, der Vorsitzende der Deutschen Tolkien Gesellschaft, zu der neuen Herr-der-Ringe-Serie "Die Ringe der Macht" von Amazon.

"Der Herr der Ringe" ist eines der meistgelesenen Bücher weltweit. Aber gibt es im Jahr 2022 noch Menschen, die ihn lesen?



Tobias M. Eckrich: Ja, natürlich. Warum sollten sie es nicht tun? Es ist ein absolut zeitloses Werk und die ganzen Neuauflagen zeigen ja, dass durchaus ein Interesse da ist.