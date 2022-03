Expertin für gewaltfreie Aktionen: "Wut allein reicht nicht aus"

Menschen brauchen Hoffnung, um etwas bewegen zu können, sagt die Forscherin Jamila Raqib. Die gebürtige Afghanin erklärt, was gewaltfreie Bewegungen leisten.

Was bedeutet Hoffnung für Sie?

Jamila Raqib: Hoffnung ist der Glaube daran, dass Veränderung möglich ist. Dass die finstere Zukunft, die sich oft unvermeidbar anfühlt, tatsächlich nicht unvermeidbar ist. Hoffnung ist, unsere Kraft anzuerkennen. Die Vorstellung, dass wir durch unser Handeln – was wir tun und was wir uns weigern zu tun – unsere Gesellschaften auf echte und dauerhafte Weise verbessern können.

Die komplizierte Frage ist, wie man Bewegungen aufrechterhält, sagt Raqib

Was braucht es, um eine Bewegung zu starten?

Raqib: Oft werden Bewegungen durch verbreitete, geteilte Gefühle von Unzufriedenheit und Wut ausgelöst. Aber Wut allein reicht nicht – es braucht auch ein Quantum Hoffnung. Damit Menschen handeln, insbesondere wenn das gefährlich ist, müssen sie daran glauben, dass sich Dinge zum Besseren wenden können und dass es auf sie ankommt. Die kompliziertere Frage ist allerdings eher, wie man eine Bewegung aufrechterhält. Die digitalen Technologien und die sozialen Medien haben es möglich gemacht, dass Zehntausende auf die Straßen kommen, um Veränderungen zu verlangen. Aber um über Straßenproteste hinauszukommen und eine wirklich mächtige und dauerhafte Bewegung aufzubauen, braucht man sorgfältiges Nachdenken und strategische Planung.

Wie lautet Ihre Antwort auf diese Frage?

Raqib: Wir müssen die Machtbalance in unsere Gesellschaften verändern, indem wir Institutionen schaffen und stärken sowie Netzwerke von Menschen, die miteinander an den Problemen arbeiten. Unterdrückung und Korruption sind nur möglich, wenn eine kleine Gruppe Menschen viel zu viel Macht hat und der Rest der Bevölkerung zu wenig. Das spielt sich gerade in Afghanistan ab, wo ich geboren wurde. So schlimm die vergangenen 20 Jahre auch waren, hat diese Zeit doch die Gründung von hunderten Institutionen und Netzwerken gesehen: NGOs, Sportvereine, Kulturorganisationen und andere gesellschaftliche Gruppen. Das ist Grund zur Hoffnung, denn diese Gruppen sind die Bausteine politischer Macht.

Wir scheinen in einer Ära der Bewegungen zu leben – siehe Black Lives Matter oder Fridays for Future. Welche Bewegungen betrachten Sie als erfolgreich?

Raqib: Die effektivsten Bewegungen sind diejenigen, die Alternativen schaffen zu den Institutionen und Systemen, die uns schaden. Sie gehen darüber hinaus, Bewusstsein für Ungerechtigkeiten in unseren Gesellschaften zu wecken, und beginnen auszuprobieren, was wir dagegen tun können. Die Menschen sind in Übereinstimmung, was die Probleme sind. Was sie wollen, ist echter Wandel, der sie mit grundlegenden Freiheiten, Sicherheit und Möglichkeiten ausstattet.

Gewaltfreie Bewegungen haben die Menschheit vorangebracht

Wie scheitern Bewegungen?

Raqib: Es gibt viele Faktoren, die zum Scheitern beitragen, aber ein wichtiger ist, dass repressive Instanzen besser darin werden, gewaltfreie Kampagnen zu unterminieren – vor allem solche, die stark auf symbolischen Protest setzen. Die meisten organisierten Gegner können Demonstrationen und Protesten ziemlich einfach widerstehen – in der Tat reicht es manchmal aus, Widerstand auszusitzen, bis sich die Demonstrierenden langweilen, es ihnen kalt wird oder sie wieder zur Arbeit oder zu ihren Familien zurück müssen. Wenn sich Bewegungen hauptsächlich auf symbolische Methoden verlassen, die wenig dafür tun, das Machtungleichgewicht in einer Gesellschaft zu verändern, bleiben sie schwach und Menschen werden verständlicherweise entmutigt. Ich glaube übrigens, es gibt weltweit zu wenig Wissen darüber gibt, wie Veränderungen passieren.

Warum ist das so?

Raqib: Ein Teil des Problems ist, dass wir oft unsere eigene Geschichte nicht kennen. Viele der Rechte und Freiheiten, die wir schätzen, sind nur möglich geworden, weil Menschen dafür gewaltfrei gekämpft haben. Aber wir verwenden nicht genug Geld in Forschung, die uns helfen könnte, diese Art zu handeln zu verstehen. Oder bessere Mittel zu entwickeln, Veränderungsfähigkeit zu unterrichten und anzuwenden. Menschen wollen wissen, was andere vor ihnen gemacht haben – aber oft sind sie am Anfang von Widerstandsbewegungen dazu gezwungen, das Rad neu zu erfinden. Das lässt den Aufwand für neue Bewegungen sehr hoch werden. Wir können diesen Aufwand reduzieren, indem wir Leitlinien und Lektionen unter die Leute bringen.

Wie kann die Klimakrise dabei helfen, effektive Bewegungen aufzubauen?

Raqib: Die Klimakrise ist eine einzigartige Situation. Noch nie zuvor hat der ganze Planet der Möglichkeit eines Massensterbens ins Auge gesehen, wenn wir nicht schnell und effektiv handeln. Die Menschen haben verständlicherweise große Angst und viele in der Klimabewegung arbeiten daran, diese Angst in Aktion umzuwandeln, sodass wir eine Chance haben, eine düstere Zukunft zu verhindern. Aber ohne das Wissen, wie man effektiv Wandel gestalten kann, führt Angst vor der Schwere der Krise nicht zur Ermächtigung oder zur Mobilisierung. Um ins Handeln zu kommen, müssen Menschen glauben, dass die Klimakatastrophe aufgehalten werden kann und dass wir diejenigen sind, die sie aufhalten können. Sie müssen glauben, dass das, was sie tun, Auswirkungen hat.

Die Klimabewegung könnte als ein internationales Ökosystem funktionieren

Welche Auswirkungen wären das?

Raqib: Unser Ziel muss nicht sein, die ganze Klimakrise sofort und ein für alle Mal zu beenden. Wirksamkeit kann inkrementell vonstatten gehen, in Etappen. Kampagnen zu entwickeln, die einen Aspekt des Problems angehen, vielleicht bei Themen, die bereits weit verbreitet Unterstützung finden, kann ein effektiver Weg sein, um kurzfristige oder lokale Siege zu erringen, die Selbstbewusstsein schaffen. Beispielsweise ein Kohlekraftwerk stillzulegen. Gandhi war brillant darin, kurz- und langfristige Ziele miteinander in Einklang zu bringen – und die Umweltbewegung kann Ähnliches erreichen: die Tausende von Kampagnen weltweit zu einem Ökosystem zu verbinden, das auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet.

Nachdem man Bewusstsein geschaffen hat – was ist dann der nächste Schritt für die Klimabewegung?

Raqib: Ich glaube, es ist an der Zeit, die Methoden zu überprüfen und in bestimmten Momenten zu eskalieren. Um das zu tun, müssen wir verstehen, wie es zu schädlicher Politik kommen konnte und wie wir durch Aktionen der Zivilgesellschaft diese schädliche Politik kostspieliger für die dafür verantwortlichen Organisationen machen können.

Was würde das möglich machen?

Raqib: Manche der besten Beispiele für Klimaverteidigung finden sich, wenn Menschen mobilisieren, um ihre eigenen Gemeinschaften vor Übergriffen zu schützen. Wenn sie beispielsweise zu zivilem Ungehorsam und anderen Taktiken greifen, um den Betrieb von Energiefirmen zu stören, die in ihren Regionen operieren. Das kann effektiv sein, weil es Ineffizienzen schafft und Profite beschneidet. Es ist wichtig, unsere Gegner und die Quellen ihrer Macht zu verstehen – der Zugang zu Ressourcen, Wissen und Kooperation, der ihre Taten und ihre Politik möglich macht – und dann gewaltfrei zu stören.

In Afghanistan traf Jamila Raqib früh auf Gewalt und Unterdrückung

Wie funktioniert Macht?

Raqib: Viele Menschen verstehen gerade, dass der Ursprung der Macht in unseren politischen Systemen nicht nur in schriftlichen Dokumenten, politischen Parteien oder Amtsträgern zu finden ist. Die echte Macht in unseren Gesellschaften findet sich in den Individuen, Institutionen und Gruppen, die das System durch ihre Zusammenarbeit unterstützen. Wir haben die Verantwortung, diese Macht dafür einzusetzen, unsere Gesellschaften und Wertvorstellungen zu verteidigen. Denn unsere politischen Systeme korrigieren sich nicht von selbst und erhalten sich auch nicht von selbst, wie viele früher gedacht haben. Sie sind nur so widerständig und funktional wie unsere Fähigkeit, sie zu verteidigen.

Können Sie diesen Satz vervollständigen: Für mich ist das persönlich, weil …

Raqib: … weil ich als junges Mädchen in Afghanistan schon früh mit Gewalt und Unterdrückung und Machtlosigkeit beschäftigt war, mit einem Gefühl von Hilflosigkeit im Angesicht dessen, was mit meiner Familie und mir geschah. Mir hat sich tief eingeprägt, dass alle Menschen ein Recht darauf haben, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren. Es war ein tiefgreifend kraft- und hoffnungsvoller Moment, herauszufinden, dass man das effektiv tun kann, ganz ohne die Zerstörung von Krieg und Gewalt.

Jamila Raqib ist Fellow der Albert Einstein Institution in Boston, spezialisiert auf die Untersuchung und Ausübung strategischer gewaltfreier Aktionen.

Die Interview-Serie über eine bessere Zukunft entsteht durch die Zusammenarbeit mit „The New Institute“. The New Institute ist eine Neugründung in Hamburg, deren Ziel die Gestaltung gesellschaftlichen Wandels ist. Seit Herbst 2021 arbeiten hier bis zu 35 Fellows aus Wissenschaft, Aktivismus, Kunst, Wirtschaft, Politik und Medien gemeinsam leben und an konkreten Lösungen für die drängenden Probleme in den Bereichen von Ökologie, Ökonomie und Demokratie. Gründungsdirektor ist Wilhelm Krull. The New Institute ist eine Initiative des Hamburger Unternehmers und Philanthropen Erck Rickmers. Mehr Informationen unter www.thenew.institute.