Gerhard Siegel in intimem Rahmen

Der an den größten Opernhäusern gefragte Charakter-Tenor aus Augsburg wird am Sonntag in seiner Heimatstadt einen Liederabend geben. Dabei ist auch eine Eigenkomposition. Wir sprachen mit dem Künstler kurz vor seinem 60. Geburtstag.

Herr Siegel, Sie als aktives hochrangiges Mitglied der internationalen Opernszene: Ist Corona rum?



Gerhard Siegel: Ich denke schon. Auch wenn man merkt, dass etliche Theater noch einen Produktionsstau haben und dies sich bei den Engagements bemerkbar macht, auch, wenn die Publikumszahlen noch unter den Zahlen der Vor-Corona-Zeit liegen. Ich denke, es herrscht business as usual. Man muss dabei den Hut davor ziehen, wie die meisten Theaterleiter das Ding durchlaviert haben. Bei mir persönlich und meinen Engagements ist der ursprüngliche Zustand wieder erreicht. Ich war aber einige Zeit auf fremde Hilfe angewiesen, die ich nun auszugleichen habe.

Welche Engagements hatten Sie denn in dem Moment, als die Opernhäuser wieder anfingen zu spielen?



Siegel: Letztes Jahr hatte ich beispielsweise in einer Stuttgarter Produktion von Paul Dessaus "Verurteilung des Lukullus" die Titelpartie zu singen - und an der Opera National de Paris den Hauptmann in Alban Bergs "Wozzeck", den Aegisth in Straussens "Elektra" und eine Partie aus Mussorgskys "Chowantschina". Dazu kam noch eine kleine Konzerttournee mit dem Rotterdamer Orchester unter Yannick Nezet-Seguin. Da war ich als Wagners "Rheingold"-Loge verpflichtet. Und dieses Jahr kam an der Staatsoper Wien eine neue "Salome" heraus, bei der ich einmal mehr den Herodes sang. Die Premiere war übrigens mein 102. Herodes-Auftritt.

Ist das Ihr Rekord in einer einzigen Rolle?



Siegel: Nein, nein. Den Mime aus Wagners "Siegfried" habe ich noch öfter gesungen. Moment... (schaut im Taschen-Computer nach), hier: 139 Mal. Lustig übrigens: Vor geraumer Zeit fragte mich eine Konzertgängerin aus dem Wagner-Verband, ob denn nicht auch größere Häuser mal Interesse an meinem Mime zeigen wollten? Da fand ich keine rechte Antwort drauf, nachdem ich die Rolle zwischen MET und Bayreuth schon gesungen hatte. An dritter Position folgt dann der "Wozzeck"-Hauptmann mit 86 Auftritten.

Und was kommt als nächstes?



Siegel: Just an meinem 60. Geburtstag, am 2. Oktober, habe ich an der Wiener Staatsoper die erste Probe zu György Ligetis Oper "Le Grand Macabre" anlässlich des 100. Geburtstags des Komponisten. Ein toller makabrer Stoff. Ich werde den Piet vom Fass singen - mit so schönen Aussagen wie: "Wir haben Durst, ergo: wir leben."

Aber nun geben Sie erst einmal zusammen mit dem Pianisten Gabriel Dobner in ganz intimem Rahmen einen Augsburger Liederabend im Rokokosaal der Regierung, und zwar am 24. September um 17 Uhr. Was werden Sie dort singen?



Siegel: Robert Schumanns "Liederkreis" (op. 24), Gustav Mahlers "Lieder eines fahrenden Gesellen" und dazwischen die fünf Lieder op. 4 von Franz Schreker sowie eine Komposition aus eigener Hand: vier Lieder unter dem Titel "Blütenzauber".

Sie komponieren also - wie der andere Augsburger Sänger-Star Johannes Martin Kränzle auch. Was hat es mit dem "Blütenzauber" auf sich? Erzählen Sie mal. Klingt ja sehr romantisch.



Siegel: Den "Blütenzauber" für hohe Stimme und Klavier schrieb ich 1996 so ziemlich als letztes Werk, bevor meine Gesangslaufbahn Fahrt aufnahm. Ich schenkte den Zyklus meiner Frau zum Geburtstag. Vertont sind Gedichte von Richard Dehmel, Eduard Stucken und Ludwig Jacobowski.

Wie darf man das denn stilistisch einordnen?



Siegel: Es ist bei schnellen Modulationen sehr harmonisch, aber eigentlich weiß ich nicht so recht, wie ich es stilistisch umreißen soll. Vielleicht bin ich durch Hindemith, Kurt Weill und Franz Schreker ein bisschen beeinflusst.

Möchten Sie Ihrem Publikum im Rokokosaal etwas auf den Weg geben?



Siegel: Na, vielleicht, dass es sich die Lieder-Texte vor dem Konzert mal durchliest. Sie sind doch sehr interessant, und man findet sie im Internet. Und dann wünsche ich dem Publikum, dass es Freude an der Musik haben möge!

Zur Person: Gerhard Siegel, 1963 in Trostberg geboren, ist seit Jahrzehnten ein weltweit gefragter Charakter-Tenor - und ein Augsburger Bürger. Er singt regelmäßig unter berühmtesten Dirigenten auf den großen Opernbühnen Europas sowie an der New Yorker MET.