Forscher Harald Lesch: "Wir leben in dem Erdzeitalter, das von Geld geprägt ist"

Plus Mit dem Merlin Ensemble Wien hat der Astrophysiker Harald Lesch das Projekt "Die Vier Jahreszeiten im Klimawandel" entwickelt. Ein Gespräch über Klima, Umwelt – und die Macht der Musik.

Von Olaf Neumann

Herr Lesch, mit Martin Walch, Leiter des Merlin Ensembles Wien, haben Sie das Programm "Die Vier Jahreszeiten im Klimawandel" entwickelt. Haben Musik, Klima und Umwelt etwas miteinander zu tun?



Harald Lesch: Wir müssen uns ja mit der Welt auseinandersetzen, und eine der schönsten Formen ist die Musik. Wenn ich Außerirdische treffen würde, würde ich sie nicht nach den Naturgesetzen fragen, sondern nach dem Besonderen an ihnen, also welche Musik sie machen oder welche Bilder sie malen. Musik ist eine ganz wichtige Form des Ausdrucks. Wir explizieren an Vivaldis Musikstück, wie die Jahreszeiten in der Erdgeschichte entstanden und wie sie sich heute unter dem Einfluss des Klimawandels verändern. Es ist eine moderne Interpretation einer Musik, die wahrscheinlich für immer da sein wird.

Die Zuschauer werden bei Ihnen auf eine musikalische und wissenschaftliche Zeitreise mitgenommen. Ist es unabdingbar, zu diesem Thema weit auszuholen?



Lesch: (lacht) Ich bin ein hinterhältiger Hochschulpädagoge und versuche immer, von hinten durch die Brust ins Auge zu kommen. Ich habe es schon mit Hiobsbotschaften probiert, aber gerade die Kombination von Musik und Wissenschaft kommt unheimlich gut an. Sie gibt einerseits die Möglichkeit, sich zu entspannen bei einer wunderschönen Musik, die alle kennen. Und auf der anderen Seite kann ich mich bei diesem Projekt wie Wasser zwischen die Lücken schieben. Es ist ein weiterer Versuch, das Thema Klimawandel einem Publikum nahezubringen, das eigentlich gar nicht so gerne damit zu tun hat. Ältere Herrschaften hören nicht gerne, dass das, was wir in den letzten 70 Jahren so gemacht haben, überhaupt nicht gut fürs Klima war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

