Interview

vor 48 Min.

Dramatiker Schmalz: "Ich musste die Nibelungen aus der Perspektive der Frauen erzählen"

Plus Der Dramatiker Ferdinand Schmalz hat die alte Legende von den Nibelungen neu interpretiert. Er verrät, warum er an einer Stelle den Stoff umgeschrieben hat.

Von Noemi Schneider

Ihre "Hildensaga" ist als Auftragswerk für die Nibelungenfestspiele in Worms entstanden und wurde dort im Sommer uraufgeführt. Wann sind Sie mit dem Nibelungen-Stoff zum ersten Mal in Kontakt gekommen und wie haben Sie sich ihm für Ihr Stück genähert?



Ferdinand Schmalz: Das Nibelungenlied ist mir in der Schule begegnet und in Sonntagnachmittagsfilmen. Als ich angefragt wurde, eine neue Fassung zu schreiben, habe ich mich natürlich noch mal damit auseinandergesetzt – auch mit der Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte – und das Original-Nibelungenlied viel intensiver gelesen als zuvor. Das war spannend, denn mir wurde klar, dass das, was man so aus den Sonntagnachmittagsfilmen kennt – die Legende –, nur peripher mit dem Nibelungenlied im Original zu tun hat, dass Erzählstränge, die ich für zentral in der Handlung gehalten habe, zum Beispiel die Drachentöter-Szene am Anfang – das ist ja im Film ein Riesenmoment –, die wird im Nibelungenlied nur in einer Strophe von Hagen nacherzählt und dann kommen fünfundzwanzig Strophen, in denen die Kleider der Burgunder, die sie beim Auszug aus Worms getragen haben, beschrieben werden – wie die geschneidert wurden, womit die bestickt waren, welche Materialien dafür verwendet wurden und all so was. Das fand ich interessant, denn man glaubt, man kennt den Text, aber eigentlich ist er uns größtenteils nicht bekannt und da Tiefenbohrungen zu betreiben, das hat Spaß gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen