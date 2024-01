Herr Levit, wie lebt es sich als jüdischer Künstler in Deutschland?

Der Pianist Igor Levit spricht über Antisemitismus, sein Verhältnis zur grünen Politik - und seine gemischten Gefühle, wenn er die Demos gegen Rechtsextremismus sieht.

Herr Levit, Sie haben davon erzählt, dass Sie nach dem 7. Oktober in einen Schockzustand gefallen sind. Erst die unfassbare Gewalt in Israel, dann der Antisemitismus, der sich auf den Straßen in Deutschland gezeigt hat. Konnten Sie den Schock inzwischen abschütteln?



Igor Levit: Das ist von Tag zu Tag verschieden. Aber grundsätzlich abgeschüttelt ist gar nichts.

Welche Strategien haben Sie denn entwickelt, um mit diesen Gefühlen umzugehen?



Levit: Keine. Manchmal rufe ich eine Freundin oder einen Freund an, manchmal gehe ich in die Natur, manchmal spiele ich umso lauter. Aber es gibt keine Strategie. Das Einzige, was ich allen in einer ähnlichen Situation empfehlen würde: Wenn es sich vermeiden lässt, in dieser Zeit allein zu sein, dann vermeide es.

Die Stille haben Sie offenbar überwunden, Sie haben ein neues Album veröffentlicht. Fällt Ihr Name, denkt man schnell an Beethoven, an Liszt und an Bach. Aber jetzt schleicht sich mit diesem Album Felix Mendelssohn-Bartholdy in Ihr Repertoire, mit seinen „Liedern ohne Worte“. Wie ist Ihre Beziehung zu Mendelssohn?



Levit: Sie ist sehr innig, was die Kammermusik betrifft, was die Sinfonien angeht. Ja, ich habe mich bislang nicht oft gezeigt mit Mendelssohns Klaviermusik. Aber es gab da keine strategische Entscheidung, meinen Katalog an Alben zu erweitern, um Mendelssohn. Dieses Album zu machen, war eine Entscheidung über Nacht. Da war kein Plan. Wie denn auch? Es standen andere Gedanken an vorderster Stelle.

Wahrscheinlich der Gedanke, etwas zu bewegen?



Levit: Die Idee für das Album ist im Kontext des Solidaritätskonzertes entstanden, das ich mit dem Berliner Ensemble und Michel Friedman veranstaltet habe. Natürlich war da bei mir viel Freude über diesen Konzertabend. Doch, ehrlich gesagt, noch viel mehr Traurigkeit und Unverständnis. Um es deutlich zu sagen: Es sollte eigentlich nicht zwei Juden brauchen, also Michel und mich, um ein Konzert gegen Antisemitismus zu veranstalten. Warum sollten wir unsere eigenen Solidaritätskonzerte auf die Beine stellen? Und zu diesem Zeitpunkt, nicht 48 Stunden später, sondern über einen Monat nach dem 7. Oktober, war das das einzige Konzert dieser Art in der Bundesrepublik, in dieser Größenordnung. Wir haben mit diesem Konzert Geld gesammelt für zwei wunderbare Organisationen, die sich um das Thema Antisemitismus bemühen, die Menschen helfen, die antisemitische Angriffe erfahren. Die auch Jugendlichen helfen, nicht in die Fänge des Hasses zu geraten. Ich habe mit dem Gedanken gespielt: Wie quetsche ich diese Zitrone aus? Wie kann ich mich als Pianist zur Verfügung stellen, um Menschen zu helfen, die gerade einen viel wichtigeren Job machen als ich? Und so kam mir dann eines Morgens, buchstäblich über Nacht, der Gedanke: Ich will ein Album machen. Und die Einnahmen spenden.

Sie wehren sich gegen ein naives Verständnis von Kunst: Sie glauben nicht an das schöne Märchen von der Weltsprache Musik. Sie glauben nicht daran, dass schon alles gut wird auf der Welt, nur weil da einer Beethoven spielt. Andererseits verbinden Sie Engagement und Kunst so dicht wie nur wenige. Wo verläuft für Sie die Verbindungsstraße zwischen Musik und Engagement?



Levit: Das ist für mich untrennbar. Denn ich habe ja nur mich und so funktioniert mein Inneres. Ich bin nicht naiv, ich habe keinen Weltrettungs-Anspruch, aber es gibt ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder man macht etwas, oder man macht gar nichts. Und was in meinen Möglichkeiten ist, mit der Plattform, die ich dankenswerterweise habe, mache ich. Für mich bedeutet das auch, mich lebendig zu fühlen. Es ist auch ein Schritt gegen die eigenen Ängste, gegen die eigenen Schwarzen Löcher. Es gibt da also keine Trennlinie und auch keine Verbindungslinie. Es gibt einfach nur mich als der Mensch, der ich bin. Und zu mir gehört der Musiker Igor wie alles andere auch.

Lesen Sie dazu auch

Auf dem Cover des Albums sieht man Ihre Hand, auf der ein Davidstern liegt. Was bedeutet es, als jüdischer Künstler heute in Deutschland zu leben? Hat sich da etwas verändert in Ihrem Leben?



Levit: Ja. Ich bin bisher nie primär als Jude Igor nach draußen gegangen. Das ist neu. Und das ist insofern auch ein wichtiger Punkt: Die jüdische Perspektive ist für mich gerade eine sehr starke.

Sie berichten von Enttäuschungen, die Sie erleben, von Erfahrungen des Antisemitismus, auch in Ihrem direkten Umfeld. Auch in der linken Szene, auch in der Kunstszene, brodelt da ein Konflikt. Die Literatin Annie Ernaux ruft zum Boykott deutscher Kultur-Institutionen auf, weil sich die Bundespolitik mit dem Staat Israel solidarisch zeigt …



Levit: Frau Ernaux sagt nichts, was sie nicht schon vorher gesagt hat. Ich werde jetzt auch nicht auf diese Trommel hauen und mich exklusiv über Antisemitismus in der Künstlerszene, in der linken Szene unterhalten. Antisemitismus gibt es überall. Nichts daran ist erstaunlich, nichts daran ist neu. Wer das nicht sehen wollte, lebt auf einem Planeten, dessen Namen ich nicht kenne. Ich kann nur sagen, der Antisemitismus zeigt sich heute klarer. Was mich aber so getroffen hat, was für mich eine Überraschung war: Es ist immer noch etwas anderes, wenn persönliche Bekannte sich dann von einem wegbewegen. Das ist sehr schmerzhaft. Allerdings: Was in diesen Tagen zu enden scheint, und das wird sich hoffentlich verstetigen, ist die Nichtreaktion der sogenannten Mehrheitsgesellschaft.

Sie sprechen die Proteste an. In Berlin, in Hamburg und München, aber auch in Kleinstädten deutschlandweit wird gegen Rechtsextremismus demonstriert. Da rührt sich doch etwas?



Levit: Wissen Sie, in mir schlagen auch zwei Herzen. Ich empfinde eine sehr große Freude darüber, was ich sehe, was sich in Deutschland jetzt auf den Straßen zeigt. Die Zahlen, die Mengen, eine sehr große Freude. Jetzt geht es gegen Rechtsextremisten, jetzt sind alle aufgeschreckt wegen der Correcitv-Recherche – wunderbar, Gott sei Dank! Aber dann vergleiche ich, wie wenige Menschen sich gezeigt haben, als es um das jüdische Volk ging. Und ich spreche nicht einmal allein über den Staat Israel, ich spreche über Empathie und Solidarität mit dem jüdischen Volk, da war kaum jemand da. Und aus dieser Perspektive komme ich auch nicht heraus. Warum war das so? Ich stelle diese Frage und ich finde, Menschen sollten sich diese Frage auch gefallen lassen. Ich erlebe, wie manche auf die Frage reagieren: Das ist jetzt der falsche Zeitpunkt! Was soll das? Und dann muss ich lachen. Das Lieblingsthema dieser Menschen ist sehr häufig Partizipation. Man achtet ganz genau darauf: Wer ist dabei, wer ist nicht dabei, ist an alle gedacht? Und ausgerechnet jetzt sagt man mir: Es geht nicht um deine Gefühle, es geht um das große Ganze. Nein, Freunde, so läuft das Spiel nicht. Sie merken: Einfach ist es nicht in diesen Tagen.

Dieses Jahr 2024 wird ein schwieriges politisches Jahr. Rechtsextreme Kräfte im Aufwind, Wahlen in Europa, Wahlen in ostdeutschen Bundesländern ... wagen Sie da eine Prognose, was uns blühen wird?



Levit: Was ändert das, wenn ich nur Schlechtes erwarte? Ich mache meine Arbeit, meine Aktionen, ich versuche, auch selbst positiv zu bleiben. Alles andere ist Quatsch. Es ist ein potenziell katastrophisches politisches Jahr, das wir erwarten. Aber es geht weiter, solange es weitergeht.

Sie stehen dazu, dass Sie ein Parteimitglied der Grünen sind. Wie sehr schmerzt Sie die Lage der Partei? Einerseits werden die Grünen polemisch attackiert. Andererseits scheint die Partei tatsächlich schwer zu straucheln, in der Ampelkoalition …



Levit: Ich bin doch nicht der Therapeut der Grünen. Die allermeisten, die da agieren, sind Profis. Gewisse Angriffe auf Politiker und Politikerinnen bei den Grünen sind ekelhaft. Wie zum Beispiel Ricarda Lang attackiert wurde, weil ihr eine Zahl zu den Renten nicht einfiel … also, wo kommen wir da hin? Ein ehemaliger bayerischer Ministerpräsident ist über das Wort Transrapid gestolpert, also: Macht euch nicht lächerlich! Menschen, die auf diese Weise angegangen werden, erfahren meine Solidarität. Am „Die Ampel muss weg!“-Gebrüll will ich mich nicht beteiligen. Andererseits finde ich: So wie die Ampel die letzten zwei Jahre gearbeitet hat, in großen Teilen, kann sie nicht weiterarbeiten. Ich bin kein enthusiastischer Anhänger dieser Regierung, ich kann sie nicht feiern, nur weil ich auf dem Papier Parteimitglied der Grünen bin. Es gibt Tage, an denen ich mir denke: Warum macht Ihr das? Hört auf! So nicht! Und wenn Attacken politisch bleiben, sich an Inhalt orientieren, na dann bitte, so ist das Geschäft. Aber wenn Menschen unsachlich angegriffen werden, haben sie meine Solidarität. Und das gilt übrigens für alle Demokratinnen und Demokraten, parteiübergreifend. Ich betone: Demokratinnen und Demokraten.

Zur Person: Igor Levit wurde 1987 im russischen Gorki geboren. 1995 übersiedelte er mit seiner Familie als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Hannover. Der vielseitige Pianist hat mehrfach Preise wie den Echo Klassik gewonnen, er gilt als Experte für Beethovens Werke. Als politischer Aktivist will er Zeichen setzen: Während der Corona-Pandemie gab er „Hauskonzerte“ live auf der Plattform X. Aktuell organisiert er Benefizkonzerte gegen Antisemitismus und für die Befreiung der israelischen Geisel, die sich in Gefangenschaft der Hamas befinden. Daraus ist sein neues Album mit den „Liedern ohne Worte“ von Felix Mendelssohn Bartholdy entstanden (Label: Sony Classics). Levit wird den Erlös an Organisationen spenden, die Antisemitismus bekämpfen: die OFEK Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung und die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.