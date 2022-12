Inflation und Krise 1923: Gibt es Parallelen zu heute?

Plus Extreme Brotpreise und politische Radikalisierung: Autorin Jutta Hoffritz hat ein Buch über das Jahr 1923 geschrieben. Wie sie auf 2023 blickt und was sich aus der Vergangenheit lernen lässt.

Frau Hoffritz, die 1920er Jahre erleben einen Hype – nicht nur durch Serien wie Babylon Berlin. Wie erklären Sie sich diese Begeisterung hundert Jahre später?