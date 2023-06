Interview

23.06.2023

Kleist-Förderpreisträgerin Elisabeth Pape: "Das Essverhalten spiegelt die Identität"

Plus Elisabeth Pape setzt sich in ihrem Stück "Extra Zero" mit dem Essverhalten der Gesellschaft auseinander. Im Staatstheater Augsburg findet nun die Uraufführung statt.

Frau Pape, am Samstag feiert Ihr Stück „Extra Zero“, für das Sie den Kleist-Förderpreis gewonnen haben, auf der Brechtbühne Uraufführung. Worum geht es in Ihrem Stück?



Elisabeth Pape: Dreh- und Angelpunkt ist die Hauptfigur „Die mit der Pringles-Dose“, die sich in klinische Behandlung begeben hat. Der Ort ist also klar: Eine Klinik, in der junge Menschen aufgrund ihrer Essstörung behandelt werden. Die Handlung bleibt aber nicht nur an diesem Ort, sondern verlagert sich mit der Figur "Strong & Beautiful" auch ins Internet, weil dies mit Sozialen Medien wie Instagram heute oft der Ort ist, an dem es um Fragen geht, die sich um das Körperbild drehen.

Das Thema Essstörungen ist im Theater noch nicht so präsent. Wie sind Sie dazu gekommen?



Pape: Ich bin der Meinung, dass man sich dem Thema nur nähern kann, wenn man selbst eine Art von Betroffenheit hat oder hatte, sei es im Umfeld oder ganz persönlich. Überhaupt sind aber nicht nur Essstörungen, sondern psychische Erkrankungen ganz generell im Theater unterrepräsentiert. Mein Anliegen ist es, diese Themen, die einen großen Teil unserer Gesellschaft angehen, sichtbar zu machen, sie zu enttabuisieren und dafür zu sensibilisieren. Einen großen Impuls haben mir dafür die Texte der englischen Autorin Sarah Kane gegeben, die sich damit ja auch aus einer persönlichen Betroffenheit heraus beschäftigt hat.

