Metal-Queen Doro Pesch: "Schweiß, Stahl, Dreck, ich habe das immer geliebt"

Weiterhin laut, weiterhin heißgeliebt von ihren Fans: Doro Pesch stellte in diesem Jahr beim Wacken Open Air Festival ihr neues Album "Conqueress - Forever Strong And Proud" vor.

Plus Metal-Queen Doro Pesch feiert vierzigjähriges Bühnenjubiläum und erzählt, wie alles begonnen hat. Ein Gespräch über Familie, deutsche Texte und Rockstar-Freunde.

Von Wolfgang Langner

Frau Pesch, wo erreiche ich Sie gerade? Sind Sie in Deutschland?



Doro Pesch: Ja, aber erst seit Kurzem. Wir waren zuletzt in Atlanta bei einem Festival und haben da ordentlich einen losgemacht.

Sie sind jetzt seit 40 Jahren die deutsche Metal-Queen und in der Metal-Szene waren Sie vor 40 Jahren nahezu konkurrenzlos als Frau ...



Pesch: Ich habe mich da nie so als Frau, sondern mehr als Teil der Band gesehen. Für die Medien war das eher ein Thema. Mir war das nie so bewusst. Meine Vorbilder waren alles Männer. Rob Halford von Judas Priest, Lemmy von Motörhead oder David Coverdale von Whitesnake.

