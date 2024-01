Michael Kobr: "Hygge bedeutet für mich Leichtigkeit"

Michael Kobr lässt in seinem ersten Solo-Krimi nicht nur einen Kommissar ermitteln. Er nimmt sich auch eines Themas an, das gerade in diesen Tagen angesagt ist: Wohlbefinden zu Hause.

Der urige Allgäuer Kommissar Kluftinger ist Krimi-Geschichte, geschrieben von Volker Klüpfel und dir. Nun hast du eine Premiere hinter dir, du hast den Krimi "Sonne über Gudhjem" ohne deinen Co-Autor geschrieben. Die Geschichte spielt auf der dänischen Insel Bornholm. In jenem Land, wo der Begriff Hygge entstanden ist. Wann bist du zum letzten Mal auf Bornholm gewesen?



Michael Kobr: Ist gar nicht so lange her, in den Sommerferien. In den letzten beiden Jahren war ich insgesamt vier Mal auf dieser dänischen Insel. In dieser Zeit habe ich sehr viel recherchiert, rund 1600 Fotos geschossen, die Leute in den Cafés und Restaurants beobachtet und auch belauscht.

Wie wichtig ist das fürs Schreiben eines Krimis?



Kobr: Sehr wichtig. So bekomme ich einen Eindruck von den Leuten, wie die so sind, wie sie genau ticken. Ich stehe in dieser Zeit auf der Insel oft frühmorgens auf und mache mich auf den Weg, um die Gegend zu erkunden. Um ein Gefühl für den Takt einer Gegend zu bekommen, für die Abläufe, für das Miteinander der Menschen dort. Ich erlebe dann sozusagen das Erwachen einer Insel mit, den Alltag, das ganz normale Leben.

Ein Allgäuer auf Bornholm: Ist das wie ein Fremdkörper? Oder gibt es Gemeinsamkeiten?



Kobr: Natürlich gibt es auf dieser Insel keine Berge wie im Allgäu. Aber ich finde schon, dass es viele Ähnlichkeiten gibt zwischen Bornholm und meiner Heimat: die ländlichen Strukturen beispielsweise, das Festhalten an Regionalem und Traditionellem oder die Thematik rund um den Tourismus. Bornholm ist ein Sehnsuchtsort, ebenso wie viele Plätze in jener Region, in der ich lebe. Eine Gegend zum Wohlfühlen.

Das ist das Stichwort zum Begriff Hygge, der ja aus Dänemark kommt und seit geraumer Zeit in aller Munde ist. Eine Kurzdefinition: Hygge gehört zur dänischen Tradition und Lebensweise. Er bedeutet so viel wie gemütliche, herzliche Atmosphäre, in der man das Gute des Lebens zusammen mit lieben Leuten genießt. Das warme Licht der Kerzen ist Hygge, eine Tasse Tee oder leckere Kekse bei kalten Temperaturen, auch zu relaxen und gemütlich zu sitzen. Was bedeutet Hygge für dich?



Kobr: Hygge bedeutet für mich unter anderem auch Leichtigkeit und es sich gut gehen zu lassen. Die Leute in Skandinavien brauchen das, um diese dunkle Zeit im Winter zu überstehen. Oft wird dort zu Hilfsmitteln gegriffen, zu Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten. Die Menschen müssen sich in dieser dunklen Zeit eine gemütliche Atmosphäre schaffen.

Für Autor Michael Kobr ist die skandinavische Gemütlichkeit - genannt Hygge - zentral zum Schreiben seiner Bornholm-Krimis. Foto: Justine Hoegh, Jh-photography

Wie sieht das bei dir persönlich aus?



Kobr: Ich mag diesen Begriff von Hygge und was damit verbunden wird. Bei uns zu Hause mit drei Frauen (Anm. d. Red: seine Ehefrau und die beiden Töchter) werden an kalten und ungemütlichen Tagen oft Kerzen und Duftstäbchen angezündet. Ich sitze auch gerne im bequemen Sessel bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Da haben wir im südlichen Bayern ja eine Ähnlichkeit mit Skandinavien, was die langen Winter betrifft.

Lesen Sie dazu auch

Praktizierst du auch Hygge beim Arbeiten?



Kobr: Ein Tag bei mir sieht oft so aus: Ich gehe um 7.30 Uhr mit dem Hund spazieren, danach gönne ich mir die erste Tasse Kaffee, sitze im Wohnzimmer gemütlich im Sessel und schaue auf dem Laptop die eingegangenen Mails an, während neben mir eine Kerze flackert und der Hund am Boden liegt. Hat was von Hygge, finde ich. Später geht’s ins Büro, wo ich mitunter in einer Hängematte meine Texte für den nächsten Roman schreibe. Da bin ich sehr fokussiert, quasi mitten in einem Tunnel. Vielleicht kann man das auch Hygge nennen. Jedenfalls ist diese Atmosphäre sehr gut fürs Durchhalten beim Schreiben. Um es nochmals zu sagen: Ich bin ein großer Freund von Hygge, ein Thema, das im neuen Krimi von mir neben einem Mord ebenfalls eine große Rolle spielt.

(Das Gespräch mit Michael Kobr führte Freddy Schissler für die Winterausgabe des Erlebnismagazins "Griaß di‘ Allgäu", das es bundesweit im Zeitschriftenhandel gibt. Die beiden kennen sich schon sehr lange, deshalb ist das Interview in der Du-Form geschrieben.)

Zur Person: Michael Kobr ist 1973 in Kempten geboren. Seit 2003 schreibt er zusammen mit Volker Klüpfl die Kluftinger-Krimis. Die Allgäu-Krimis sind bundesweite Bestseller, zuletzt erschien 2022 der zwölfte Teil "Affenhitze". Nun hat Kobr solo einen Bornholm-Krimi geschrieben. "Sonne über Gudhjem" (387 Seiten) ist im Goldmann Verlag erschienen.