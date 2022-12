Musik im Gefängnis: Wenn Mörder im Chor singen

Plus Der Musiker Daniel Eberhard arbeitet mit Gefängnisinsassen. Nun hat er den Kulturpreis der bayerischen Landesstiftung erhalten. Im Interview verrät er, was Musik hinter Gittern bewirken kann.

Herr Eberhard, Sie sind Professor für Musikpädagogik und arbeiten mit Gefängnisinsassen zusammen. Wie fühlt es sich an, mit Straftätern zu musizieren?