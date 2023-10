Interview

vor 40 Min.

Otfried Preußlers Enkel: "Die Bücher meines Großvaters sind ein Ruhepol"

Lorenz Bitsch, Enkel des Schriftstellers Otfried Preußler, neben einem Bild seines Großvaters in der Ausstellung "Ein bißchen Magier bin ich schon" im Sudetendeutschen Museum in München.

Plus Lorenz Bitsch hat seinen Großvater Otfried Preußler erst spät als großen Autor wahrgenommen. Jetzt, zum 100. Geburtstag, lernt er ihn noch einmal neu kennen.

Von Birgit Müller-Bardorff Artikel anhören Shape

Einen Mann, der Geschichten wie „Räuber Hotzenplotz“ oder „Der kleine Wassermann“ erzählt, zum Großvater zu haben, ist doch bestimmt etwas Besonderes. Wie haben Sie Ihren Großvater, der am 20. Oktober seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, erlebt, Herr Bitsch?



Lorenz Bitsch: Hauptsächlich als Großvater. Es hat lange gedauert, bis ich realisiert hab, dass er auch mehr ist. Und das ist ganz spannend, seit ich in der Nachlassverwaltung arbeite lerne ich ihn auch wieder neu kennen und empfinde das als ein Geschenk, dass er nicht nur der Großvater, sondern auch ein großer Autor ist. Als Kind habe ich ihn als sehr zugewandten, netten Großvater erlebt, mit dem man viele Sachen unternimmt. Wir sind in den Wald gegangen, haben Schwammerl gesammelt und oft telefoniert, weil ich ja im Bayerischen Wald aufgewachsen bin und er in der Rosenheimer Ecke gelebt hat. Und erzählt hat er natürlich auch viel. Ich weiß noch, einmal konnte er zum Geburtstag nicht kommen, da hat er angerufen und meinen Freunden und mir übers Telefon eine Geschichte erzählt.

Otfried Preußler am 21.08.1998 in Haidholzen (Bayern) an seinem Schreibtisch. Foto: Ursula Düren, dpa

Waren das dann die aus den Büchern bekannten Geschichten?



Bitsch: Nein, das waren nie vorgefertigte Geschichten, sondern spontan erzählte, in denen die ein oder andere bekannte Figur oder Situation vorkam, aber seine Geschichten sind immer aus dem Moment entstanden. Und er konnte sehr gut darauf eingehen, wie die Kinder reagieren. Da ist er dann schon mal in die eine oder andere Richtung abgebogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen