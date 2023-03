Interview

18:00 Uhr

Regisseur Edward Berger: "Unsere Oscar-Nominierungen kann uns niemand mehr nehmen"

Plus Mit "Im Westen nichts Neues" ist Regisseur Edward Berger gelungen, was bisher noch keinem deutschen Film widerfuhr: neun Oscar-Nominierungen.

Von Patrick Heidmann

Herr Berger, herzlichen Glückwunsch zu den neun Oscar-Nominierungen für Ihren Film "Im Westen nichts Neues". Die zurückliegenden Monate, in denen Sie und Ihr Team bei zahllosen Festivals und Events die Award-Kampagne des Films unterstützt haben, waren sicherlich anstrengend, oder?



Edward Berger: Nun ja, wir haben viel gearbeitet, aber das macht natürlich auch großen Spaß. In die unterschiedlichsten Länder zu reisen und vielen Menschen den Film näherzubringen, mit ihnen darüber zu sprechen, ist eine wunderbare Sache. Wobei ich dieses Mal gar nicht so viele Termine wahrnehmen konnte, denn ich drehe im Moment meinen neuen Film. Meine Zeit war einigermaßen eingeschränkt.

