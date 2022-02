Scorpions: „Unsere Beziehungen zu Russland berührt das nicht“

Die Scorpions Klaus Meine und Rudolf Schenker sprechen im Interview über „Wind of Change“ in den 80ern und die Lage heute sowie ihre neue Platte „Rock Believer“.

Als Band will man ja einerseits erkennbar bleiben, andererseits auch Neues wagen. Wie bewältigen Sie diesen Spagat?

Rudolf Schenker: Wir brauchen keinen anderen Sound. Wir müssen das machen, was wir am besten können: nämlich gute Rockmusik.

Klaus Meine: Und trotzdem haben wir etwas ganz anders gemacht. Das Projekt hat nämlich mit Texten angefangen. Sonst habe ich immer auf die Musik von Rudolf und Matthias gewartet, um die Lyrics zu schreiben. Aber 2019 habe ich einfach mal wie ein Storyteller Texte geschrieben und sie an Rudolf geschickt, der sich damals in Thailand aufhielt. Ich sagte zu ihm: „Give me a killer riff, my friend, there’s gotta be some gas in the tank!“ – wie es im ersten Song des Albums heißt. Und so haben wir unsere Komfortzone verlassen.

Auf dem neuen Album findet sich der Song „Peacemaker“ über Schlachtfelder, Leichenbestatter und Friedensstifter. Wie kam es dazu?

Meine: „Peacemaker bury the undertaker“ ist ein Wortspiel, das mir einfiel. Der Friedensbringer (Peacemaker) steht dabei für das Licht und für die Freiheit, der Bestatter (Undertaker) für die dunkle Seite, für Tod. Ich hatte das Gefühl, der Undertaker macht in diesen wilden, düsteren Corona-Zeiten Überstunden. Jeden Abend sah man die Bilder aus New York oder Bergamo. Der Song enthält die Aufforderung an die junge Generation: „Ihr alle könnt der Peacemaker sein. Unterstützt ihn, dass er hoffentlich nach der Pandemie die Welt beherrscht!“ Das war mein Grundgedanke, ohne jetzt eine große Friedenshymne schreiben zu wollen. Ich fand die Gegensätze hell und dunkel, Frieden und Tod anziehend.

Wir leben in Zeiten, in denen Friedenshymnen dringend gebraucht werden. Sie haben ja eine besondere Beziehung zu Russland, wo Sie seit den 1980er Jahren viele treue Fans haben.

Meine: Für uns ist es traurig zu sehen, wie die Welt sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. „Wind of Change“ war und ist eine Friedenshymne mit der Hoffnung auf eine bessere Zeit. Und dann kam der 11. September 2001 und die Welt hat sich noch einmal komplett verändert mit all den schrecklichen Ereignissen und Krisen. Und das zum Teil mitten in Europa. Das ist beängstigend! Unsere Beziehung zu Russland berührt das nicht, weil es dabei um unsere Fans geht. Mit ihnen fühlen wir uns sehr stark verbunden. Genauso wie mit den Fans hier in Deutschland, in den USA und anderen Teilen der Welt. Wir sind keine Politiker, aber wir hoffen jetzt natürlich, dass die Sprache der Diplomatie und die Stimme der Vernunft sich am Ende durchsetzen wird.

Sprechen Sie gerade viel mit Ihren russischen Freunden?

Schenker: Ich war über Weihnachten und Silvester in Russland. Man muss sich einmal darüber im Klaren sein, was wir in 1988/89 in Leningrad und im Lenin-Stadion in Moskau für eine Fanschar mobilisiert haben! Obwohl wir aus Deutschland kamen, das einst gegen die Sowjetunion Krieg geführt hat, sind die Fans ausgeflippt. Das, was Jahrzehnte davor war, hat die gar nicht interessiert. Die Kraft der Rockmusik war einfach über allem. Es war sehr berührend zu sehen, wie man miteinander respektvoll umgeht.

Der Song „When I Lay My Bones To Rest“ ist Zukunftsmusik. Die Scorpions brechen mal wieder zu einer Tournee rund um den Globus auf. Es wird nicht Ihre letzte sein, oder?

Meine: Man weiß nie, was einen hinter der nächsten Ecke erwartet. Wir wissen, dass die Strecke vor uns nicht endlos ist, aber wir sehen dieser Tour nach so langer Pause mit freudiger Erwartung entgegen. In all den Jahren hatten wir noch nie einen zweijährigen Break. Ich glaube, es tut uns gut, wieder auf einer Bühne zu stehen und Konzerte zu spielen. Auch wenn wir im Sommer in Europa und in Deutschland unterwegs sind, wird es für die Band und unser Publikum sehr emotional werden. Mal zwei Stunden aus dem ganzen Wahnsinn rauszukommen und abzurocken. Wir können es nicht erwarten, die neuen Songs mit unseren Fans zu teilen. Wir machen keine großen Pläne für die Zukunft, sondern wir sind dankbar für die lange Strecke, die wir bisher gegangen sind. Mit „Rock Believer“ kommen wir auf 50 Jahre als Recording Artist. Unser erstes Album ist 1972 erschienen. Es war eine lange, verrückte und aufregende Reise. Wir freuen uns, dass sie noch ein Stückchen weitergeht.

Zur Band: Die Scorpions kehren mit der neuen Studioplatte „Rock Believer“ zum progressiven Hardrock ihrer Blütezeit zurück. 1972 veröffentlichten die Weltstars aus Hannover ihr Debütalbum „Lonesome Crow“, dessen 50. Geburtstag sie jetzt auf Tournee feiern – unter anderem in Stuttgart (8.6.) und München (10.6., Olympiahalle).