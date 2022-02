Sean Penn: "Du bist in deiner eigenen Natur gefangen"

In Paul Thomas Andersons "Licorice Pizza" gibt es ein Wiedersehen mit Sean Penn. Doch solche Gelegenheiten sind inzwischen rar geworden.

Sie haben zwei Oscars als bester Hauptdarsteller gewonnen. Aber als Schauspieler gibt es in den letzten Jahren nicht viel von Ihnen zu sehen. Auch in „Licorice Pizza“ haben Sie nur einen kleinen Auftritt. Scheuen Sie denn die großen spektakulären Rollen?

Sean Penn: Ich habe Angst davor, mich in schwierige Charaktere zu vertiefen. Die erfüllen mich mit tiefsitzendem Schrecken. Ich habe keine Bedenken, dass ich dann beim Dreh davor kneife. Aber ich bin nicht wie andere Schauspieler, die es lieben, alle möglichen Emotionen auszudrücken. Wenn ich also eine solche Rolle annehme, muss es einen ganz zwingenden Grund geben. Vor den schwierigen Szenen denke ich nicht weiter darüber nach – bis zu dem Tag, wo es dann so weit ist. Und dann bringe ich das einfach hinter mich.

Was fällt Ihnen eigentlich als Schauspieler so schwer?

Penn: Du bist als Schauspieler immer in deiner eigenen Natur gefangen – deinem Körper, deinem eigenen Rhythmus, und verschiedensten Aspekten deines Selbst, die du für eine Rolle abwerfen musst. Und gleichzeitig musst du immer mehr Leben in dich aufnehmen, denn du willst ja in deinen Rollen etwas Neues zeigen. Das ist deine Verpflichtung gegenüber dir und deinem Publikum. Und das ist ein ständiger Kampf. Wenn du dann auch noch prominent bist, dann sorgt das für noch eine weitere Belastung, denn dein Bekanntheitsgrad erschwert es dem Publikum, sich auf deine Leistung zu konzentrieren. Und auch dagegen musst du dann ankämpfen.

Aber offenbar macht es einen Unterschied, ob Sie sich selbst inszenieren. In Ihrem letzten Film als Regisseur, „Flag Day“, den Sie 2021 präsentierten, gaben Sie sich die Hauptrolle.

Penn: Das hatte nur damit zu tun, weil ich mit meiner Tochter und meinem Sohn spielen konnte, die wichtige Rollen in dem Film hatten. Ursprünglich wollte ich das gar nicht. Aber dann hat man mich darauf hingewiesen, dass das eine gemeinsame Bastelstunde wie in alten Zeiten war. Aber ich will nie wieder gleichzeitig Regie führen und vor der Kamera stehen. Weil ich nicht verschiedene Sachen gleichzeitig machen möchte. Ich bin ein Perfektionist, und da lässt sich nicht alles miteinander verbinden. Normalerweise vermeide ich das auch, aber in diesem Fall habe ich eine Ausnahme gemacht. Ich möchte die Erfahrung von „Flag Day“ um nichts in der Welt missen, aber das liegt nur an den Beteiligten – nämlich meinen Kindern.

Mögen Sie eigentlich die Regie mehr als die Schauspielerei?

Penn: Absolut. Das ist die einzige vernünftige Antwort auf diese Frage. Als Schauspieler erzählst du die Geschichten anderer, als Regisseur erzählst du deine eigenen. Und ich mag nichts lieber, als Geschichten zu erzählen. Diesen Drang habe ich von meinem Vater, der ja auch Schauspieler und Regisseur war.

Bei diesen Geschichten bewegen Sie sich zunehmend außerhalb des Mainstreams. Ihr letzter rein kommerzieller Film „The Gunman“ liegt inzwischen sieben Jahre zurück. Inwieweit ist das eine bewusste Entscheidung?

Penn: Lassen Sie mich es so beantworten: Als Künstler versuchst du, dich kreativ auszudrücken und dich dabei authentisch zu fühlen. Wenn du einen Beruf daraus machst, dann gehst du ein hohes Risiko ein, denn du bewegst dich in einer Umgebung, die von kommerziellen Interessen und Werbung geprägt ist. Und du musst dann einen ständigen Kampf mit deiner Seele ausfechten. Denn du musst dir die Frage stellen, bis zu welchem Grad deine Individualität in einer Rolle zu spüren ist. Und leider gibt es eben im Showbusiness nicht genügend Projekte, die es dir ermöglichen, deine Seele auszudrücken.

Andererseits bewegen wir uns in der Ära des Streamings, in der es unzählige Kanäle für die kreative Entfaltung gibt.

Penn: Ich gebe zu, dass ich als Zuschauer viele der Projekte auf dem kleinen Bildschirm sehr schätze. Ich finde hier großartige Drehbücher, Regiearbeiten und schauspielerische Leistungen. Aber Fernsehen ist nicht das Medium, in das ich mich als Geschichtenerzähler verliebt habe. Ich bin mit den Filmen der 70er groß geworden. Deshalb finde ich es furchtbar, wenn ein Film nicht mehr im Kino laufen kann. Ein „Flag Day“ wurde zwar von einem Streamer gekauft, aber ich schätze mich glücklich, dass er vorher noch im Kino gezeigt wurde. Das war meine Bedingung, warum ich diesen Deal abgeschlossen habe.

Sean Penn als Jack Holden und Alana Haim als Alana in einer Szene des Films "Licorice Pizza". Foto: Melinda Sue Gordon, dpa

Doch der Trend scheint ja in die Richtung Streaming zu zeigen, wenn man mal die Blockbuster-Filme ausnimmt.

Penn: Dessen bin ich mir voll bewusst, und ich bedaure das zutiefst. Aber noch wissen wir nicht, wie das in Zukunft aussieht. Manche Optimisten glauben, dass auch Filme mit ernst zu nehmenden Themen weiter im Kino laufen werden. Wir müssen abwarten, wie sich die Situation nach Covid weiterentwickelt. Ich für meinen Teil werde jedenfalls nicht als Regisseur für ein reines Streamingprojekt arbeiten. Unter keinen Umständen.

Nun sind Sie aber nicht nur kreativ tätig, sondern Sie engagieren sich seit 2010 mit Ihrer Wohltätigkeitsorganisation CORE in verschiedensten Feldern, ob für die Erdbebenopfer von Haiti oder auch mit kostenlosen Covid-Tests in den USA. Hat das womöglich eine höhere Priorität als das Filmemachen?

Penn: Ich hatte immer schon den Impuls, Filme zu machen. Das Talent dafür ist wie ein Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe. Und das muss ich würdigen. Meine humanitären Aktivitäten haben nur dann eine höhere Priorität, wenn ich weiß, dass ich direkt mit meinem persönlichen Einsatz eine lebensgefährliche Situation abwenden kann. Aber zum Glück muss ich mich selten zwischen beiden Bereichen entscheiden. Denn es wäre ein Denkfehler, zu glauben, dass ich CORE leite. Ich habe eine Partnerin, die dafür zuständig ist. Ich unterstütze die Aktivitäten, ich bin für die Organisation da, wenn ich einen produktiven Beitrag leisten kann, und greife in dem Fall schon mal zum Telefonhörer. Aber ansonsten schaue ich mir einfach im Fernsehen an, was ihre Mitarbeiter so alles leisten. Und deshalb gibt es in der Regel keine Interessenskonflikte. Ich finde schon die Balance, beides zu machen. Mein Ziel ist es einfach, im Leben etwas Produktives zu tun. Wenn ich mich unnütz fühlen würde, dann hätte ich in dieser Gesellschaft nichts verloren.

Doch Sie klingen mitunter etwas illusionslos, wenn Sie über Ihre filmischen Aktivitäten sprechen. Andererseits wirken Sie so entspannt und gut gelaunt wie selten. Woran liegt das?

Penn: Weil ich gerade eines der besten Dates meines Lebens hatte. Ich bin mit meiner Tochter Dylan anlässlich der Premiere von „Flag Day“ über den roten Teppich gegangen. Und in der Rolle als Begleiter meiner Tochter fühle ich mich pudelwohl. Ich verspüre eine unerschütterliche Liebe für diesen Film, und zwar nicht, weil ich ihn gemacht habe, sondern weil wir ihn gemeinsam gedreht haben und alle zusammen so viel dafür empfinden. Und weil in seinem Zentrum meine Erstgeborene steht. Das ist pure Magie.

Und Sie befürchten nicht, dass Ihre Tochter als Schauspielerin die gleichen Schwierigkeiten erleben muss wie Sie?

Penn: Erst mal will ich nicht von mir auf andere schließen. Jeder empfindet anders. Natürlich mache ich mir Sorgen, ob jedermann ihre Leistung toll findet. Aber sie ist eine starke Frau. Und deshalb wird sie die Dinge annehmen können, die sie verdient, und die Sachen tolerieren, die ich für Bullshit halte.