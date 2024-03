Interview

05:00 Uhr

Soziologe Heinz Bude: "Die Mauer war das Kondom der DDR"

Plus Aids und Tschernobyl haben im Westen zu den prägenden Erfahrungen der Boomer-Generation gehört, sagt der Soziologe Heinz Bude im Interview. Im Osten war das anders.

Von Richard Mayr

Herr Bude, in Ihrem Buch „Abschied von den Boomern“ haben Sie über Ihre Generation und sich geschrieben. Den Boomern wird in den Debatten vorgeworfen, maßgeblich zum Klimawandel beigetragen zu haben. Wie selbstkritisch fällt Ihr Urteil über die Generation aus?



Heinz Bude: Das Anpflaumen der Boomer ist vorbei. Die Jüngeren sind erschreckt über die Situation, in der sie sich heute befinden. Stichwort Polykrise, in der das Ganze gefährlicher ist als die Summe seiner Teile. Das hat zu einer Angleichung im Lebensgefühl der Generationen geführt. Das ist den Boomern zugutegekommen.

Also müssen sich die Boomer in Klimawandel-Dingen nicht schuldig fühlen?



Bude: Natürlich sind sie die Generation der großen Beschleunigung, was den Tourismus betrifft, die Frage der energetischen Ausstattung der Wohnung, die Nutzung der Autos, usw. Insofern ist es richtig, dass es eine Generation der Treiber des Klimawandels war. Aber natürlich haben sie es nicht bewusst gemacht und sie haben es auch nicht ignorant gemacht. In meinem Buch will ich auf die Erfahrungsgeschichte der Boomer hinweisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen